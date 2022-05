En un intento desesperado por recuperar a la audiencia, Mediaset ha hecho una nueva apuesta para salvar las tardes de Telecinco. Desde este lunes, los espectadores pueden disfrutar de 'Sálvame Lemon Tea' un espacio presentado por María Patiño y Terelu Campos en el que tratan la actualidad del mundo del corazón.

Este nuevo espacio ha supuesto el inesperado regreso de Terelu Campos a ‘Sálvame’ después de abandonar el programa en 2019 tras muchas disputas con sus compañeros por defender a su hermana Carmen Borrego. Una vuelta que parecía impensable por lo mucho que la colaboradora había dicho sufrir en ese plató.

"Te voy a ofrecer algo por enésima vez. Estoy cruzando los dedos para que no me digas que no” comenzó explicando la hija de María Teresa Campos para explicar como fue la propuesta. “Me explica que quieren hacer cambios en ‘Sálvame limón’ y hacer el programa de otra manera. “Quiero que presentes ese espacio mano a mano con María Patiño”. Al principio me quedo en ‘shock’ y le digo que sí“, comentó la nueva presentadora del formato.

Pero Terelu ya tenía en puesto de trabajo en otro programa de Telecinco y por eso, antes de tomar cualquier decisión, quiso consultarlo con sus jefes de ‘Viva la vida’. “No me gusta saltarme la jerarquía de una empresa y lo primero que hago es llamar a Raúl Prieto, director del programa y mi amigo. No me puso ningún problema, sino todo lo contrario: me aconseja que lo mire y lo ate bien”.

Finalmente decidió aceptar la oferta y ponerse al frente de 'Sálvame Lemon Tea' junto a María Patiño. “Todos se alegran por mí y me hablan de su preocupación por que me vaya de ‘Viva la vida’, cosa que no voy a hacer. Esto me hace sentir bien y me tranquiliza, porque me siento querida, apoyada. Siento que soy amiga de ellos porque se alegran de todo lo bueno que me pase”, confesaba.

En este sentido, la hermana de Carmen Borrego sigue los pasos de Kiko Matamoros, que compagina ambos programas sin ningún tipo de problema.