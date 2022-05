La canción 'SloMo' que representará este año a España en el Festival de Eurovisión es todo un éxito. Es evidente que la canción ha cautivado no solo a los españoles sino también a los Eurofans que ya han podido disfrutar de su actuación durante las semifinales que se han celebrado estos días.

El ritmo y la letra han hecho que la canción suene en las radios, discotecas y hasta en las campañas electorales. De hecho hasta Vox se ha sumado al fenómeno Chanel en su última campaña electoral.

Hace tan solo una semana las cuentas del partido compartían un vídeo en el que se veía a Macarena Olona dando mítines políticos y paseando por Andalucía con la canción ‘SloMo‘ de fondo. Aunque el vídeo ha sido editado por unos fans de la política, el partido de Santiago Abascal lo ha compartido en todas sus redes sociales. Una acción que ha llevado a RTVE a tomar medidas contra Vox.

Según avanzaba el portal 'Bluper', la televisión pública ya ha emprendido las acciones pertinentes. Desde la corporación aseguran que el partido no ha presentado ninguna petición para poder hacer uso de la canción de Chanel Terrero en su campaña política. De hecho, como recoge 'El Televisero', RTVE ha enviado un burofax en el que avisa a Vox que la canción tiene derechos de autor y no se puede utilizar.

La utilización de la canción por parte del no ha sentado nada bien a los Eurofans que han cargado contra Vox por permitir y compartir este contenido.

Chanel aún no se ha pronunciado al respecto pero algunos usuarios de Twitter han recuperado un tuit de la artista que escribió en el año 2020 en el que cargada contra el partido de Santiago Abascal. "¡No! Vox Is Not España."