Orestes se ha convertido en el concursante más veterano de 'Pasapalabra'. El burgalés ha ido despidiendo a un montón de contrincantes, algo que le había hecho invencible a ojos de la audiencia pero, su buena racha ha llegado a su fin y su continuidad en el concurso puede peligrar.

Han tenido que pasar 11 roscos de 'Pasapalabra' para que Marian, la nueva concursante, lograra derrotar a Orestes. El programa comenzó tranquilo porque ambos celebraban que no tenían que disputar 'La Silla Azul' después de haber empatado en el anterior enfrentamiento, pero la concursante aprovechó la situación para lanzarle una indirecta a su adversario. "Si algún día Orestes vuelve a 'La Silla azul', ya no se acuerda, no tiene ni idea..."

En el programa de ayer el bote alcanzó los 946.000 euros y Orestes se enfrentó a su Rosco 139. Él fue el primero en completar la primera vuelta de 'El Rosco' con 18 aciertos, un fallo y 48 segundos por delante. Mariana, acabó la ronda con los mismos aciertos, pero con 35 segundos y sin fallos.

En la segunda vuelta Orestes cometió su segundo fallo en la X, con 20 aciertos en su marcador, el tercero, en la F y, el último, en la R. Terminando su participación con 21 aciertos, pero 4 errores.

Marian se equivocó en la T, por lo que dejó pasar el tiempo restante para lograr su primera victoria sobre Orestes en su enfrentamiento número 11. Un gesto que ha puesto en riesgo la continuidad del burgalés en el concurso ya que en el próximo programa tendrá que enfrentarse a la temida 'Silla Azul'.