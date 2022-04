Antes de su paso por 'Las tres puertas' en La 1, Paz Padilla se ha dejado caer por Movistar+, en concreto en el programa 'Cinco tenedores', en el que cocinó un plato junto a Juanma Castaño. Mientras lo preparaban, la cómica volvió a soltarse a la hora de hablar de su salida de 'Sálvame' y de Mediaset.

Padilla habló de cómo se encuentra ahora mismo: “No quiero conflictos, no quiero problemas, hago lo que me apetece ahora, como es el teatro”. De hecho, fue ella misma la que sacó el tema pese a no nombrar directamente al espacio de La fábrica de la tele: “Aunque he trabajado en un programa del mundo del corazón, no me ha interesado nunca la vida de la gente”.

“Yo era un soldado, siempre lo he dicho. Trabajaba en lo que tenía que trabajar, y si al día siguiente me ponían en otro programa, pues aprendería”. "¿No estabas feliz o qué?", quiso saber Castaño, a lo que ella respondió: "No, yo presento un concurso, o un programa de cocina, pero, evidentemente, hacemos un personaje. No es que yo lo fuera, pero tenía claro que me ponía el traje de presentadora”, explicó sobre su labor en el espacio.

El presentador también dio su opinión sobre el formato: "No pueden ser verdad muchas cosas. Veo que la gente acaba llorando y hecha polvo y digo: "¿Cómo pueden volver al día siguiente?"". Paz sonrió pero no dijo nada. "Es lo que has hecho tú...", dejó caer el periodista, mientras que ella insistió: "Yo es que estoy en un momento en el que quiero paz y ser feliz".