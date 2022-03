Ana Obregón se encuentra viviendo el momento más duro de su vida. En un año, la actriz ha tenido que hacer frente a dos perdidas que la han dejado rota y de las que todavía no ha conseguido recuperarse. Primero fue su hijo y a los pocos meses, su madre. Dos momentos que sin duda han marcado su vida para siempre pero, a pesar de estos durísimos momentos, se encuentra en un gran momento profesional.

Es uno de los rostros más recurridos de 'Televisión Española' y por esto, un año más han querido contar con su presencia para dar las campanadas junto a Anne Igartiburu. También estará presente en los especiales de Navidad de la cadena y ayer, visitó el plató de 'Lazos de sangre' para hablar de su gran amiga Lina Morgan.

El programa se presenta a modo de homenaje de algún rostro conocido de nuestro país. En él se hace un repaso de la vida profesional y personal de un artista que haya marcado una época. Lina Morgan fue la protagonista y el tratamiento que se hizo de su vida provocó algún que otro conflicto entre los colaboradores.

Uno de los temas a tratar fue la orientación sexual de la humorista y alguno de sus amoríos, algo que no le gustó nada a la Obregón. Tal y cómo reveló el espacio, Morgan siempre mantuvo en secreto todas sus relaciones sentimentales, y Mónica Pont, una de las colaboradoras, afirmó que esto se debía a que era "bisexual".

Ana Obregón (@anitaobregon): «Lina Morgan me dijo: "Nunca te olvides de que el secreto de la felicidad es que sea un secreto"».#LazosLinaMorgan 👉 https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/vJkUEQvhAv — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) 8 de diciembre de 2021

"Lo que yo he hablado con Lina y lo que me ha contado se fue con ella, y se irá conmigo" decía la presentadora tratando de zanjar el tema no sin aclara que la actriz había estado muy enamorada y siempre había sido feliz, sin importar de si era un hombre o una mujer.

"Si me lo permitís, a mí de esto no me gustaría hablar, no me interesa nada. Si queréis, cuando me vaya habláis de lo que queráis. Ella no quiso hablar de este tema de su orientación sexual y me dijo una frase de Camilo José Cela al respecto: 'El secreto de la felicidad es que sea un secreto'", concluyó antes de marcharse para cuidar a su padre.

Pero antes de irse, Ana Obregón quiso aprovechar el espacio para aclarar los rumores de rivalidad que existía entre ellas. "Lina era una amiga y mi maestra. Desde el primer momento fuimos almas gemelas. Cada minuto con ella era un regalo", sentenció.