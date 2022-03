Después de unas semanas de parón, 'Mi casa es la tuya' regresaba a Telecinco con un cambio de día. La cadena sigue haciendo constante movimientos en su parrilla para tratar de salvar las bajas cifras de audiencia. Este fin de semana, Bertín Osborne visitó la casa de Carmen Borrego en un programa que contó con todos los miembros del clan Campos.

En la entrevista se trataron todos los temas familiares que han sacudido a las Campos en las últimas semanas. Desde la salida de María Teresa Campos de la televisión, el enfrentamiento entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio o los recuerdos más íntimos de las dos hermanas. Las protagonistas eran ellas pero, sin quererlo, todas las miradas se terminaron centrando en Bertín.

El presentador acudió a casa de la hija de María Teresa y nada más entrar, un comentario suyo incendió las redes sociales.

"¿Qué te he pasado en el ojo?", le preguntó Carmen Borrego al verle entrar. El presentador no pudo hacer otra cosa que reír antes de contarle sus problemas de visión: "Tengo un orzuelo en el ojo" a lo que apostilló unas palabras que no han sentado nada bien a algunos seguidores del programa. "Dile a tu marido que si ve que le guiño el ojo es por esto. No vaya a pensar mal", comentó Osborne, provocando una carcajada a Borrego.

Estas palabras han causado cierta controversia en redes. Muchos usuarios consideran que es un comentario inoportuno, fuera de lugar en el contexto social en el que nos encontramos e incluso han llegado a tacharle de homófobo. Sin embargo, muchos otros defienden que el comentario era una simple broma y que el presentador no lo hizo con ánimo de ofender a nadie: "A ver si aprendéis el significado de la palabra homofobia", escribía un usuario, enfadado.