La tensión en Viva la Vida no rebaja. Tanto así que el último enfrentamiento involucraba a la propia presentadora del espacio estrella de Telecinco en los fines de semana. En medio del polémico tema sobre las declaraciones de Kiko Rivera sobre su hermana Isa Pantoja en la revista Lecturas Diego Arrabal quiso hacer hincapié en que la revista no había actuado del todo bien publicando unas declaraciones en las que se hablaba del intento de una persona que se había querido quitar la vida.

Pero el periodista no fue el único en dar su parecer sobre todo este follón. 'Viva la Vida' conectaba con Irene Rosales, habitual del espacio, para lograr sacar alguna declaración sobre el enésimo enfrentamiento entre su marido y su cuñada. "Ya sabéis que, de puertas para adentro, si algo me parece mal o me parece bien, se lo digo a él y le doy siempre mi opinión. Lo que pasa es que él es adulto", arrancaba Irene en lo que parecía que iban a ser unas declaraciones con cierta autocrítica.

Sin embargo como era de esperar, Rosales salió rápidamente en defensa de su marido. "No me ha parecido bien porque ha cometido el fallo de contar esas intimidades. Eso sí, no hay que machacarlo con ciertas palabras, con ciertos adjetivos", ha opinado la nuera de Isabel Pantoja. Fue cuando se enteró de que la pareja de Isa Pi, Asraf Beno, estaba en plató cuando Irene Rosales decidió dar por terminada su participación desde el desfile de Raquel Bollo. Eso sí, Emma García no dejó pasar la ocasión sin lanzarle un reproche: "He echado en falta unas palabras de cariño a Isa Pantoja"

Líder de las tarde de Telecinco

Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.