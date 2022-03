María Teresa Campos ha desaparecido de la pequeña pantalla. Después del fin de 'Qué tiempo tan feliz' y su paso por 'Las Campos', hace un tiempo que la veterana presentadora no encuentra su hueco en la televisión.

La comunicadora acudió este jueves al programa '10 momentos' de Telemadrid para hacer un repaso sobre sus años de carrera profesional y ha aprovechado su visita para hacer un llamamiento desesperado. María Teresa se ha abierto como nunca y ha confesado como se siente. Antes de irse, se dirigió a Anne Igartiburu para lanzar un mensaje.

"Mira, hay una cosa que no puedo irme sin decir. Yo ni soy más ni menos que nadie. Soy una persona que ha trabajado mucho. Que su trabajo ha gustado y que otras veces no ha gustado tanto, como es lógico. No sé si, porque soy mayor, es lógico que no haya una televisión de este país para mí" comenzaba diciendo.

"Yo necesito trabajar, porque ese trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No me quiero poner a llorar. A mí eso me está haciendo mucho daño y creo que no es justo que la única para la que no haya sitio sea yo", sentenció la periodista visiblemente emocionada.

Anne Igartiburu trató de mostrarle su apoyo y le lanzó un cariñoso mensaje: "Hay sitio en el corazón de todos. Esto es tu casa, los platós son tu casa. Sabes presentar, sabes comunicar, sabes mirar a cámara... Eres maestra de todos. Tú tienes un sitio, María Teresa".

"Habrá quien piense que yo quiero más. No estoy hablando de hacer un programa, puede ser una colaboración. Que me levanté por la mañana y sienta que voy a hacer algo, como he hecho hoy al venir aquí. Que os agradezco que me hayáis llamado. A mí lo que me gusta es hacer cosas. Pero también es verdad que no se puede tener todo en la vida y puede que ya haya tenido demasiado" terminaba reflexionado y dando muestras de lo mucho que le está afectando esta situación.