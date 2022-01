La noche de ayer pasará a la historia como una más de las pocas que consiguen aunar los intereses de la mayoría del país. Y también como una de las más terriblemente injustas que se recuerdan. Las gallegas Tanxugueiras, que habían recibido la mayoría de los votos de los españoles desde sus casas, así como los de una muestra de la población, se acabaron quedando sin plaza en Eurovisión tras ser relegadas ni más ni menos que a un grosero quinto puesto por un jurado profesional que varios usuarios han relacionado con la ganadora Chanel. A raíz de la escandalosa velada, se crearon incluso varias peticiones en change.org para revocar el resultado final.

En cuanto se supo que la hispanocubana Chanel sería quien representaría a España en la fiesta de las músicas europeas en Turín, una multitud de espectadores se pusieron en pie de guerra y reflejaron su enfado a través de las redes sociales. Desde el músico James Rhodes hasta la política Adriana Lastra, pasando por Ana Peleteiro, una cantidad ingente de humoristas, personajes de televisión, escritores y un pelotón generalizado de usuarios, se volcaron con las cantantes gallegas.

“Espertar con noticias escandalosas nunca é divertido. Gústame pensar que todos coñecemos os verdadeiros gañadores neste caso”, escribió Rhodes tras enterarse de la noticia. Lastra reaccionó con retranca: “¡Recuento en la Junta electoral ya! Esto no me lo esperaba”. “El jurado que se vaya para cama un ratiño. Venga hombre NON ME AMOLES”, tuiteó la atleta de Ribeira.

La mayoría de las censuras se centraron, además, en la falta de contenido de la letra de la vencedora. Entre ellos, el escritor Manuel Rivas, quien posteó parte de la canción en su Twitter acompañándola de un mensaje: “Letra de la ‘canción’ que la parte española del jurado ha decidido que represente a España en Eurovisión. El voto popular fue para ‘Terra’ de Tanxugueiras. Manipulación e vergoña”.

Para que luego digais que no hay tongo. Las Tanxugueiras se salvaron por los jurados internacionales, los 3 jurados españoles las votaron de ultimas, ultimas y penultimas.

Que los abucheos fueron bochornosos? Se merecían el triple… asco es lo que siento #BenidormFest pic.twitter.com/ImYtdynNwl — SSilver~ 💧 (@SamuSilver_) 27 de enero de 2022

La hostia que me parió. Qué fatal el jurado con esos 30 puntos a Tanxugueiras. Desastre. #BenidormFest — Emilio Doménech (@Nanisimo) 29 de enero de 2022

Chanel lo hace muy bien, pero creo que es una auténtica pena que dos opciones mucho más originales (y más votadas por el público) como Rigoberta o Tanxugueiras no vayan a Eurovisión. Tremendo bajón 😔 — Mikel López Iturriaga🏳️‍🌈 (@mikeliturriaga) 29 de enero de 2022

Vaya desconexión con la gente. — iván ferreiro (@ivanferreiro) 29 de enero de 2022

Lo cierto es que la propuesta de la hispanocubana carece de un mensaje mínimamente reivindicativo e íntegro, a años luz de las palabas que usaron tanto Tanxugueiras como Rigoberta Bandini, la otra de las claras favoritas.

“La reina, la dura, una bugatti; El mundo está loco con este party; Si tengo un problema, no es monetary; Yo vuelvo loquito a todos los daddies; Yo siempre primera, nunca secondary; Apenas hago doom, doom; Con mi boom, boom; Y le tengo dando zoom, zoom”, refleja la pieza ‘SloMo’ de Chanel, llevada a un pedestal por el quinteto de especialistas.

No #BenidormFest demostrastes que non hai fronteiras, @tanxugueiras. Emocionastes a xente de fóra de Galicia e conseguistes que moitos sentiran que Terra, unha muiñeira e en galego, pode representar a España en @Eurovision



O acadado é moito. Parabéns por un traballo excepcional — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 29 de enero de 2022

Grazas as @tanxugueiras por demostrar a potencia da nosa lingua e cultura! Síntome moi, moi orgullosa de vós e da Terra que levades con tanta dignidade. Quedan algunhas fronteiras por derrubar, pero iso non resta a alegría de vervos gañadoras do público. Sodes grandes! — Ana Pontón (@anaponton) 30 de enero de 2022

Pero la polémica no se acabó ahí, buscando una razón para la desolación del sábado noche, algunos usuarios denunciaron que una de las integrantes del jurado fue coreógrafa de la ganadora del Micrófono de Oro cuando ambas coincidieron en el programa televisivo 'Tu cara me suena'.

ALERTA TONGO: Chanel, como bailarina, ha trabajado en Tu Cara Me Suena. Programa del cual la coreógrafa oficial es Miryam Benedited, parte del jurado de #BenidormFest pic.twitter.com/A4ccgaovZb — this is luciloki :) (@she_is_luciloki) 29 de enero de 2022

Aunque para los distanciados expertos 'Terra' no ha sido suficiente, su mensaje sí ha calado entre el público, al igual que el de Rigoberta Bandini, y con eso se quedan Tanxugueiras: "Non vamos poder representar a nosa cultura en Turín, pero vamos representala en todos os escenarios do mundo, por toda Galicia e por todas esas linguas presentes no estado español", comentaron finalmente las gemelas Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío tras la gala.