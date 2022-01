Isabel Pantoja está atravesando por el peor momento de su vida. La muerte de su madre, su enfrentamiento con su hijo Kiko Rivera, sus graves problemas económicos -un poco más aliviados tras la venta de unas de sus propiedades más queridas-, su incierto futuro profesional y la docuserie que protagonizará Julián Muñoz hablando de su relación han hecho que la artista toque fondo.

Angustia, ansiedad y momentos de pánico se han vivido en Cantora en los últimos días y, según diferentes fuentes, su estado es tan preocupante que Isabel no debería estar sola en ningún momento, por lo que su entorno más cercano habría llamado a sus hijos Kiko e Isa para que fuesen a la finca y arropasen a su madre en estos delicados momentos.

Unas informaciones preocupantes que este lunes han ampliado en 'El programa de Ana Rosa' y en 'Ya es mediodía'. Así, Beatriz Cortázar ha señalado que Isabel arrastra "problemas emocionales" desde que salió de prisión y "han ido a más" en los últimos tiempos. Y la puntilla, según la periodista, no viene de la docuserie de Julián Muñoz como se ha dicho, sino del problema con su hijo Kiko, "que le ha partido el alma".

El entorno de la artista estaría muy preocupado y "gente muy cercana insiste en que lo más recomendable sería que se tomasen una serie de medidas médicas porque Isabel se pasa días encerrada en su habitación, escribiendo cosas pensando en el día de mañana". "Debería charlar diariamente con profesionales pero ella se niega a salir de Cantora por la repercusión mediática que eso conlleva, ha añadido, confirmando lo crítica de la situación anímica de la cantante.

Sobre estas dramáticas informaciones se ha pronunciado Asraf Beno en 'Viva la vida', desvelando qué hay de cierto en la llamada de auxilio de la artista a sus hijos. "No está en buena situación pero tampoco es tanto como lo pintan" ha asegurado el colaborador.

Kiko, indiferente al momento crítico de su madre

"Está en una situación delicada, no está bien del todo pero está todo controlado. No está sola, Agustín está con ella todo el día y cuida de ella" ha añadido el modelo, revelando que después de escuchar lo que se estaba contando sobre su madre en televisión la tarde del sábado Isa habló con ella y la dejó "más tranquila". "Está mal, en una depresión, pero no en ese sentido" ha señalado, confirmando además que su novia "tiene intención" de ir a Cantora para visitar a su progenitora.

Un desplazamiento a la finca de la Pantoja que ni se plantea su hijo. Kiko ha reaccionado con total indiferencia, asegurando ante nuestros micrófonos en exclusiva que no tiene relación con su madre ni piensa tenerla a pesar del delicado momento por el que atraviesa.

Así, confirmando que no sabe cómo se encuentra la tonadillera y que no ha hablado con nadie de su círculo cercano, el Dj deja claro que tiene contacto "cero" con Isabel Pantoja y que no piensa ir a Cantora porque ya no considera a su madre parte de su familia.

"Mi mujer es mi mujer y mis niños, correcto, y nada más. Bueno y mis amigos por supuesto, la familia que uno elige. Lo demás en estos momentos cero. Al final tienes que estar con gente que te haga bien ¿sabes?" ha confesado, sin miedo a arrepentirse de estas durísimas declaraciones sobre su madre: "es así, pero vamos, que no es nuevo que lo llevo diciendo desde el principio".

Por eso, firme en su postura, no tiene previsto un reencuentro con la artista a pesar de que su estado de salud podría ser de extrema preocupación. "De momento no", sentencia, sin rastro de preocupación por el delicadísimo momento que está viviendo Isabel Pantoja en parte, supuestamente, por su nula relación con él.