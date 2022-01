La paz no termina de llegar para Isabel Pantoja. Tras decir adiós a uno de sus años más complicados, marcado por la muerte de su madre doña Ana y los constantes conflictos públicos con sus hijos, la tonadillera ha empezado el 2022 sufriendo un nuevo varapalo.

Hace tan solo unos días se desvelaba que Julián Muñoz preparaba un documental que se emitirá próximamente en Telecinco. Siguiendo la línea de Rocío Carrasco, Mediaset le dará voz al que fuera alcalde de Marbella en un especial que tendrá el nombre 'No es hora de la venganza, es hora de la verdad', donde podrá hablar tanto de su relación con Isabel Pantoja como de la operación contra la corrupción urbanística que le llevó hasta la cárcel.

Cuando se conoció la información, Isa Pantoja aseguró que la noticia había caído como un jarro de agua fría en Cantora. "Mi madre lo ha pasado bastante mal, la prensa se le echó encima y después cuando pasó lo que pasó. Para mi madre fue un calvario y es volver a removerlo. Si está mal imagínate cómo le puede sentar esto, aunque no lo vea le llega información. Nos enteramos igual" confesaba. De hecho, Antonio Rossi afirmó que Isabel Pantoja y su hermano Agustín, iban a emprender acciones legales por la emisión de la nueva docuserie de Julián Muñoz.

Ahora se ha conocido más información sobre la reacción de la tonadillera al conocer la información. Marisa Martín Blázquez ha relatado, en 'El programa de Ana Rosa', todos los detalles de cómo se enteró la cantante. "Entró en pánico, su hermano tuvo que llamar a su médico de confianza para decirle qué podía hacer, cómo podía ser atendida en ese momento en el que, parece ser que hubo una especie de ataque de ansiedad", contaba la colaboradora.

La periodista ha asegurado que Isabel Pantoja no dejaba de lamentarse. "¿Qué más me puede pasar? Se acaba de morir mi madre, no tengo a mi hijo, tengo una ruina en todo lo alto, y ahora este señor vuelve a salir a remover cosas", relató. "Hubo gritos, momentos de ansiedad" y, es que la cantante aún no ha superado su paso por la cárcel.