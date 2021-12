Kiko Hernández se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. El colaborador de 'Sálvame' se ha ido ganando su hueco en la pequeña pantalla y ha día de hoy, nadie se imagina el programa sin su presencia pero, en los últimos días ha dado una noticia sobre su futuro profesional.

Hace tan sólo unos meses, el colaborador decía hacer un parón en 'Sálvame' sobrepasado por la muerte de dos de sus mejores amigas, Mila Ximénez y Begoña Sierra. Tras algo menos de un mes de retiro, Hernández volvía a la televisión cargado de fuerzas y con más ganas que nunca pero, parece que la ilusión televisiva le ha durado poco porque ha decidido encaminar su carrera profesional hacia unos derroteros muy diferentes. Kiko Hernández da el salto al mundo de la interpretación. El tertuliano participará en una obra de teatro que se estrenará en el teatro José María Rodero de Torrejón el próximo 11 de febrero.

En la obra interpreta a Alejandro, un productor de 43 años, con gran éxito laboral y personal y con una esposa estupenda, pero algo viene a enturbiar tanta perfección. El colaborador compartirá escenario con Eva Marciel, Blas Caballero y Fran Antón. Precisamente con este último comparte algo más que palabras en las tablas. Se trata de una escena en la que su personaje, Alejandro, se besa con Luis (su amigo de toda vida), al que da vida Fran.

Tras este anuncia también ha asegurado que no tiene intención de dejar la televisión y que se encuentra muy feliz con este nuevo proyecto profesional y por supuesto, preparado para las críticas. "Sé que va a haber críticas y serán bestiales. Pero ya estoy preparado. Sé que incluso hay gente que me va a poner a parir. Y seguramente habrá algún crítico que incluso no vaya, y aún así escriba: Qué se va a esperar de un ratoncito salido de ‘Gran Hermano’…", ha afirmado.

Pero lo que más le ilusiona de todo esto es poder cumplir ese sueño acompañado de sus hijas. “Me voy a llevar a las niñas de gira, que será en fines de semana”, ha explicado emocionado, a la vez que ha comentado que sus pequeñas no saben aún que es actor.