El colaborador de "Sálvame" Kiko Henández está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace unos días, anunciaba la necesidad de abandonar el programa de Telecinco en pleno directo para, a continuación, dejar el plató y no volver. Los motivos de su marcha le estaban pesando demasiado en su ánimo y es que los últimos acontecimientos en su vida privada le han obligado a echar el freno. Parece que su despedida de 'Sálvame' ahora sí que no tiene vuelta atrás.

Quizá no se trate de un adiós para siempre, puede que solo sea un hasta luego, pero lo cierto es que el pasado 6 de octubre Kiko Hernández abandonaba el plató de Telecinco con la intención de no volver al menos en una temporada.

Primero perdía a su gran amiga Mila Ximénez que fallecía hace unos meses a raíz de un cáncer. Tan solo cuatro meses después de este difícil adiós, Kiko sufría otro duro golpe con la muerte de la empresaria, Begoña Sierra, amiga íntima del colaborador, y fundadora del popular Bingo Las Vegas. imprescindible en la vida del madrileño - de hecho fue quien viajó con él a Estados Unidos cuando fue a recoger a sus hijas Jimena y Abril, que nacieron por gestación subrogada - que destrozado elegía sus redes sociales para dar su último adiós a Begoña. "Hoy muere algo de mí contigo. ¡Hasta siempre amiga!" escribía el exconcursante de Gran Hermano para despedirse de su gran amiga, compartiendo un emotivo vídeo homenaje con sus mejores momentos al lado de la fundadora del Bingo Las Vegas.

A estas dos pérdidas importantísimas para Kiko Hernández, habría que sumarle una tercera, el fallecimiento de una tía que el mismo contaba en 'Sálvame'. "Necesito un tiempo, por mi salud mental necesito parar porque no puede ser, a lo mejor una semana o 15 días y hacer un proceso que no he hecho ni con Mila ni con mi familiar ni con Begoña, pero no puedo, de verdad", explicaba a la audiencia el mítico colaborador, roto de dolor.

Kiko Hernández no sólo se alejaba del foco mediático, si no también de las redes sociales, cuyos perfiles decidió cerrar para terminar, al menos temporalmente con toda su exposición pública, centrado ahora en el cuidado de sus hijas. Sin embargo se le ha abierto un nuevo frente, en este caso judicial. Y es que un ex concursante del programa emitido por Telecinco años atrás, "Acorralados", le ha interpuesto una demanda por "acoso telefónico y por utilizar mi imagen sin permiso".

El denunciante es Liberto López de la Franca, que fue parte del claustro de profesores de Las joyas de la corona y participó en el reality antes mencionado, en 2011. Tras salir del programa, López de la Franca interpuso medidas legales contra los que, según su versión, habían atentado contra su persona.Y Kiko Hernández fue uno de ellos, según Liberto López. A través de su blog, El confesionario de Kiko, el demandante interpuso una querella por "presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen".

Reclamaba 150.000 euros por daño emergente y otros 150.000 por lucro cesante, pero el juez archivó aquella demanda por la vía penal. Sin embargo, tal y como avanza El Español, se está llevando a cabo el recurso de casación por el Tribunal Supremo con lo que podría reabrirse el caso.

Pues bien, la semana pasada, el 11 de octubre, Liberto le interponía otra denuncia en el Juzgado de Guardia de Ciudad Real por "acoso telefónico y por utilizar mi imagen sin permiso" , según ha relatado el demandante a El Español.

Los mensajes del presunto acoso

De ahí que haya solicitado una orden de alejamiento basándose en los mensajes de acoso que se produjeron este pasado mes de septiembre "cuando salió la primera sentencia, con la que el juez no entra en el fondo y estima que estaba prescrita, ese día de la sentencia me manda a uno de mis teléfonos un WhatsApp en el que me dice una serie de cosas". "Al tiempo me vuelve a enviar otro mensaje donde me dice que voy perdiendo juicios y que ahora me toca pagar costas. Cosa que no es verdad porque tengo un abogado de oficio y no me toca pagar nada. Hasta en eso está mintiendo este señor. Al hacer esto este señor, yo creo que es una cuestión de acoso. Este hombre ha roto unos límites procesales y extraprocesales al ponerse en contacto conmigo", añade Liberto al medio digital.

"Está acosándome de una manera directa hacia mi persona. Interpuse la demanda el pasado lunes 11 de octubre. El caso está en el Juzgado de Guardia y ahora tendrá que decidirlo el juez. Se ha interpuesto una cautelarísima y una orden de alejamiento. La orden la he puesto porque aunque yo no vivo en Madrid, mi puesto de trabajo sí está en Madrid. Yo no quiero volver a ver a este señor", finalizaba el demandante.

¿Quién es Liberto López de la Franca?

Además de participar en varios programas televisivos, Liberto López de la Franca fue Jefe de la Casa del Infante de España Leandro Alfonso de Borbón Ruiz Austria. Nacido en Ciudad Real en 1974, estuvo adscrito al Cuerpo General del Secretariado de Museos, fue académico fundador de la desaparecida Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, de donde fue Director en su sede de Ciudad Real. Es historiador, biógrafo e Investigador y fue gran amigo del don Leandro de Borbón.