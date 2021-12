Fue el propio Kiko Rivera quien puso las cartas sobre la mesa. El hijo de Isabel Pantoja quien se sinceró ante la audiencia sobre sus problemas con las drogas. "Tan joven, dieciocho años, pasta, dinero de la noche a la mañana, mala gente alrededor. (…) Fue ahí cuando caí en todo eso" explicaba Kiko Rivera en el programa que Bertín Osborne tenía en Telecinco. En aquella misma ocasión dejaba claro que fue principalmente un ultimátum de su mujer, Irene Rosales, el que le abrió los ojos: “Ella me cogió y me dijo que no aguantaba más esto, me dijo que se iba a marchar con la niña”.

Precisamente, la modelo, que acaba de regresar a su trabajo como colaboradora en 'Viva la Vida' tras casi cinco meses fuera del programa por problemas de ansiedad, quien en su reaparición volvió a hablar del problema de Kiko con las drogas. "Es mentira que Kiko haya recaído pero sí que tiene que estar siempre pendiente, él no está yendo a un centro aunque eso es lo que se aconseja que se haga en estos casos, pero es que siempre se entera la prensa y él no lo quiere hacer así (...) Tiene la ayuda de su psicólogo y así va, peleando, ya no toma medicación y esperemos que eso siga así mucho tiempo".

Aunque parece que la recuperación de Kiko va por el buen camino, Irene confirmó lo que el dj ya había contado y se sinceraba con Emma García asegurando que solo se había planteado separarse de su marido en una ocasión, durante el embarazo de su segunda hija: "Él tenía problemas con las drogas y yo me planté, estaba embarazada y no podía seguir así, le dije que o cambiaban las cosas o me separaba, él se puso a llorar y lo pasó muy mal".

También se ha sumado a las declaraciones de Kiko Rivera a través de redes sociales en las que adelantaba algo que se verá en su programa con Jesus Calleja. Así, el hijo de Isabel Pantoja explicaba el rechazo que experimentó hacia su hija. "Me pongo triste porque es una cosa muy fuerte para mí", indicó antes de empezar a narrar lo que vivió con el nacimiento de su hija pequeña. "Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, por el momento que yo estaba viviendo en mi vida, que era muy malo por el asunto de las drogas, yo rechazo a ese ser que hay ahí", contó. "Yo no le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez. Nada. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña", narraba el DJ emocionado". Cuando le contaba esto a su madre, asegura que esta le reñía: "Me echaba unas broncas tremendas, pero nono cogía a mi hija, no la quería", algo que afortunadamente ha quedado en el pasado.