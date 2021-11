El plan Pantoja está pasando su peor momento. Los enfrentamientos familiares están a la orden del día. Si no son unos, son otros pero siempre hay están en el foto de la polémica. Primero fue Kiko Rivera con su madre, después con su prima y ahora también con su hermana, Isa Pantoja. Hace una semana el programa 'Sálvame' emitía unos audios del pasado mes de agosto en los que Isa Pantoja, muy nerviosa tras una discusión con Asraf, pedía a su hermano Kiko Rivera que por favor fuese a su casa a recogerla. Unos audios filtrados presuntamente por el hijo de Isabel Pantoja para demostrar públicamente que está pendiente de su hermana y siempre se ha mostrado dispuesto a ayudarla.

La filtración de esos audios ha traído de vuelta a un personaje del clan que llevaba un tiempo desaparecido. Dulce Delapiedra, la que fuera niñera de Isa Pantoja, ha reaparecido públicamente este miércoles para conceder su entrevista más sincera. Ha narrado a la revista 'Lecturas' las supuestas humillaciones que, según ella cuenta, sufrió la joven por parte de Kiko Rivera. Un testimonio inesperado que la archienemiga de Isabel Pantoja ha querido conceder con el con el fin de proteger a 'su niña'.

Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie por la crueldad de los hechos que relata. Según ha contado Dulce, la joven vivió un embarazo de riesgo y los cuidados por parte de su familiares fueron inexistentes. En algunas ocasiones, el trato recibido pudo llegar a poner en peligro la vida del bebé. "Cuando Isa estaba embarazada le llegaron a dar comida caducada" ha confesado. Según ella, Juan, el hermano de Isabel "controlaba la comida y nos hacía comer lo caducado". "Decía a las mujeres que venían a Cantora que ni se les ocurriera traerle nada. Que no le llevaran nada de comer de lo que pidiera" declaró.

"Juan se iba a comprar yogures para su novia, para él y para su madre. La comida que no era de nevera la escondían en su cuarto, la guardaban allí para que no se nos ocurriera cogerla." Por eso era ella la que se encargaba de ir al supermercado a comprarle cosas a Isa mientras ella guardaba reposo.

Pero para la niñera, el episodio más grave sucedió cuando Isabel Pantoja se encontraba en México. Una noche Isa P se encontraba indispuesta y necesitaba ir a Urgencias, pero su coche estaba estropeado. "Su tío Juan, y lo de tío es una manera de hablar, porque en realidad no ha ejercido como tal, no me dejó el coche, porque era para su novia", aseguró. "Estuvo a punto de abortar".

Un suceso del que Isabel Pantoja fue conocedora nada más llegar de su viaje: "Cuando su madre llegó de América nos sentamos con ella. En ese momento ese tío solo deseaba irse. Para él estar ahí pendiente era una carga. Le contamos que no nos dejó el coche para ir al hospital, e Isabel dijo: "Llega a estar aquí ahora mismo y se va andando a Sevilla'" contó Dulce.

Dulce también ha tenido unas duras palabras hacia Kiko Rivera: “Kiko me ha demostrado que no quiere a Isa como hermana. Lleva toda la vida humillándola”, aseguró añadiendo que "Kiko humilló a Isa regándole con una manguera" mientras la joven "pedía ayuda pero nadie le daba auxilio".

La reacción de Isa Pantoja a las palabras de Dulce

La reacción de Isa Pantoja no se ha hecho esperar. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha confesado como se siente tras leer la entrevista de la que fue su niñera durante años. "He venido con la cara descompuesta, en el coche me he leído la entrevista porque no tengo la cara de sentarme aquí diciendo que no voy a comentar nada, lo tengo que hablar" afirmaba al entrar al plató.

El presentado quiere saber si lo que se cuenta en la entrevista es cierto a lo que ella responde tajante: "Me duele que hablen de esas cosas porque yo no las he contado... creo que te respondo".

"Estoy muy enfadada, me molesta, no me agrada hablar de esto", dice Isa sobre los sucesos vividos en Cantora cuando era pequeña. Sobre Dulce, deja clara su indignación: "Que hable de los audios, me lo esperaba; que cuente estos episodios, no".