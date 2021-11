Kiko Rivera ha reaparecido en 'Sábado Deluxe' pocas semanas después de jurar y perjurar que no volvería a pisar Mediaset y, como cada vez que concede una exclusiva, 'ha subido el pan' con sus declaraciones. Y es que admitiendo que no estuvo bien decir que Isa Pantoja no tiene "ni oficio ni beneficio" - palabras por las que ha pedido perdón en directo tanto a ella como a su prima Anabel - se ha reafirmado en los ataques a su hermana, a la que ha tachado de "celosa" - por la relación que él siempre ha tenido con su madre - y "egoísta", asegurando que además se ha "victimizado" respecto al trato que ha recibido por parte de su mediática familia.

Sin embargo, y pese a que pudiese parecer lo contrario por las lindezas que ha dedicado a Isa, Kiko se ha mostrado abierto a una posible reconciliación con su hermana, con quien tiene una conversación pendiente que, admitía, pronto podría producirse.

¿Y cómo ha reaccionado Isa a estas declaraciones? Según Asraf Beno - que no tardó en contestar a Kiko desde el plató de 'Viva la vida', la colaboradora estaría "frustrada" tras estos nuevos ataques del Dj que no acabaría de creerse, además de "muy molesta" porque no entiende cómo su hermano ha especulado con problemas domésticos en su relación ni como la ha acusado de hacerse la víctima por el trato que ha recibido por parte de algunos de sus familiares en Cantora.

Sin embargo, y a pesar del enfado de Asraf, Isa parece tomarse a broma las palabras de Kiko y, cuando le hemos preguntado por ellas, ha respondido con una inmensa sonrisa, evitando dar la réplica a su hermano. Así, muy romántica con su novio - al que recogió en la estación del AVE tras el viaje del modelo a Madrid para responder al Dj en 'Viva la vida' - la hija de Isabel Pantoja ha dado la callada por respuesta a los ataques de Kiko, dejando en el aire qué le ha parecido que la llame celosa y egoísta y sin aclarar si ella está dispuesta a tener una conversación con él para intentar arreglar su maltrecha relación.

Mucho más expresivo se ha mostrado Asraf que, pese a las declaraciones de Kiko cargando contra Isa, no duda en apostar por una reconciliación entre los hermanos: "Si lo arreglan mejor que mejor. Ojalá se arreglen y estén bien".