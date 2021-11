Alberto Chicote estrena esta noche nuevo programa en laSexta, aunque en esta ocasión nada tiene que ver con los fogones. Con 'Fuera del mapa' el cocinero sale de su "zona de confort" y se marcha de ruta por parajes de nuestra geografía junto con un invitado famoso con el que, en ocasiones, no le une nada.

Sin embargo, el chef reconoce que cuando le dijeron de hacer 'Fuera del mapa' "tardé un segundo. O igual fueron dos. Pero me pareció un proyectazo". Pese a que no tiene nada que ver con la cocina, "ha sido mucho más confortable que grabar 'Pesadilla en la cocina' o '¿Te lo vas a comer?'. No tener que pedirle explicaciones a alguien que está cometiendo un fraude alimenticio es más confortable que hacerlo", admite.

En 'Fuera del mapa' hará el camino a pie y descubrirá lugares recónditos, pero sobre todo, tendrá "la oportunidad de conversar tranquilamente con los invitados", lo que para él ha sido para mí ha sido "un regalo", "una manera de descubrir a gente que no había tenido conmigo un momento". Antonio Resines y Mariló Montero serán sus primeros acompañantes, pero también pasarán por el programa (que cuenta con 16 entregas grabadas) Ágatha Ruiz de la Prada, Javier Sardá, Juan del Val, Lorenzo Caprile, Roberto Leal o Ana Guerra. A esta última no la conocía porque había un "salto generacional" y así se lo hizo saber: "Perdona, no te conozco, no te he visto. Cuéntame qué te preocupa". Y así es como logra conocer a sus invitados, sin necesidad de ir "a machete".

Aunque Chicote pueda parecer a primera vista el encargado de trasladar el espíritu de 'Planeta Calleja' a laSexta, él marca distancias con el espacio del aventurero: "Es verdad que cuando tú ves 'Fuera del mapa' y ves a dos personas que se van a encontrar en un paraje natural piensas en un programa de aventuras, pero este no es un programa de aventuras. Cuando piensas que una persona como yo va a tener diferentes invitados piensas en un programa de entrevistas, pero tampoco es un programa de entrevistas. No es nada de esto y sin embargo tiene un poco de cada cosa".

Para dejar constancia de que no tiene que ver con aventuras, Chicote recuerda su anécdota intentando saltar en tirolina junto a Mariló Montero: "Yo no disfruto pasándolo mal. No disfruto en un parque de atracciones. Pero si hay que tirarse, pues uno se tira. Cuando estaba ahí descubrí por primera vez, con 52 tacos que tengo, que mi cuerpo no hacía lo que mi cabeza le ordenaba. Mis piernas no respondían, me quedé absolutamente bloqueado. Me encantaría decirte "rompí una barrera", pero no pude. Así fue y así lo contamos".

"Creo que si un día hiciera un programa con Calleja sería el peor invitado del mundo", expresa entre risas. Sin embargo, este 'crossover' con el rival no va a ser posible: "Ya sabes cómo funcionan estas cosas". Eso sí, aunque no sea el mayor aventurero, "cualquiera que vea el programa le van a entrar unas galas locas de ponerse las zapatillas y recorrer lugares que están a la vuelta de casa".

Chicote ya tiene oficio en esto de la televisión. Conduce las Campanadas desde hace seis años junto a Cristina Pedroche y ha sido el maestro de ceremonias de programas como 'Top chef', el hermano de 'Masterchef', del que recuerda: "Era un formato que me encantaba". "Era muy culinario, muy real. De verdad creo que tendría cabida actualmente. Claro, que yo digo "palante" con lo que me pongan. Creo que la cadena nunca me ha propuesto algo que no me haya enamorado".