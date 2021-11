Como no podía ser de otra forma, la aparición del alcalde más mediático de España este lunes en El Hormiguero hizo correr ríos de bits en las redes sociales. Abel Caballero participaba por primera vez en el programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos y no dejó indiferente a nadie, consiguiendo un 15,4% de share y congregando frente al televisor a 2.529.000 personas. Y aunque no consiguió superar la audiencia que convocó hace dos semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sí llevó a Vigo a la cima de los 'trending topic'.