Este fin de semana 'Sábado Deluxe' ponía contra las cuerdas a Kiko Matamoros. Un compañero sacaba a la luz un supuesto unfollow del colaborador a su novia Marta López Álamo. Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Matamoros si tales acusaciones eran verdad y aunque trato de hacerse el loco, pocos o ninguno le creyeron. Kiko empezó a hacer cosas con el móvil diciendo que él era muy torpe y quizás la habría dejado de seguir sin querer.

¡Kiko Matamoros se está poniendo MUY NERVIOSO porque hemos pillado que Marta y él se han dejado de seguir en Insta! #belenroporfin — Deluxe (@DeluxeSabado) 6 de noviembre de 2021

Finalmente Matamoros confesaba que era verdad que no seguía a novia en Instagram pero se excusaba diciendo que habría sido porque no se maneja bien con las redes sociales. Ahí se quedó la cosa pero no para 'Socialité' que quiso ir más allá e indagar en el asunto. El programa de María Patiño llegó a la conclusión de que todo podría haber sido cosa de celos por parte de Marta tras un video de Kiko y Alejandra Rubio bailando en una fiesta. Además, se toparon con un testigo que decía haber visto a la pareja discutiendo muy acaloradamente esa noche.

Visto el revuelo que se estaba montando, el colaborador aprovechó su visita de fin de semana a 'Viva la vida' para explicar lo que realmente pasaba en la pareja. "Marta subió un vídeo a Instagram que a mí no me gustó que lo subiera, porque siempre le digo que, cuando suba algo mío, quiero que me lo enseñe antes", contaba. Kiko se refería al video en el que sale bailando con Alejandra Rubio, un baile inocente si no se hubiese tomado como una provocación hacia su tía Carmen Borrego. "Ella lo hizo con buena intención, pero a mí me colocaba en una situación que no quiero que se malinterprete" confesaba Matamoros. En cuanto al tema del unfollow quiso explicarse. "Lo que hice fue dejar de seguir a Marta. Lo hice porque no quería ver lo que sube, porque me iba a cabrear…Ya la sigo otra vez" confirmó queriendo zanjar el tema.