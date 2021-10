La publicación de la noticia sobre la supuesta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno continúa trayendo cola en el plató de 'Sálvame'. Más allá de la "bomba" de humo que afectaba a Anabel Pantoja, el programa dio ayer nuevos detalles sobre la crisis entre el exguardia civil y la ganadora de 'Supervivientes'. Aprovechando este asunto, Jorge Javier Vázquez quiso lanzar un contundente mensaje a dos colaboradores de Telecinco.

"Lo que me está empezando a dar rabia de toda esta historia es que nuestras relaciones con determinados medios influyan a la hora de dar nuestra opinión", comenzó diciendo. Acto seguido lamentó que ciertos tertulianos se dediquen "a dar hostias y desacreditar" al medio que publicó la información sobre Antonio David por el mero hecho de que "se llevan mal" con el mismo.

En ese instante, Jorge Javier puso nombres y apellidos a las personas de las que estaba hablando: "Alessandro Lequio destruye permanentemente a la revista Lecturas porque hace poco sacaron en portada a Antonia Dell'Atte hablando del maltrato". "Diego Arrabal les destruye permanentemente por el jaleo que tuvieron por las fotos de Mariló Montero", añadió.

El conductor del programa aseguró que "estos dos señores están deslegitimados cuando hablan de esta publicación". "Tenéis conflictos con esa publicación, y como tenéis conflictos, os la cargáis. Y os cargáis el trabajo de todo un equipo editorial. Eso no puede ser, esto se tiene que decir. Eso no es información, es utilizarlo a vuestra conveniencia", soltó visiblemente cabreado.

"Si estamos dejándonos llevar por nuestra experiencia personal contra publicaciones... Pues oiga, no. Esto no es así. Resolved vuestros problemas, pero así no. La gente lo tiene que saber", zanjó Jorge Javier.