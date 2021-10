El pasado 6 de octubre Kiko Hernández anunciaba su retirada del programa 'Sálvame'. Completamente destrozado tras la muerte de Begoña Sierra, la dueña del Bingo Las Vegas y una de sus grandes amigas, el colaborador comunicaba que necesitaba tomarse un respiro y que dejaba temporalmente la televisión. Tras haber sufrido importantes perdidas como la de Mila Ximénez, Begoña Sierra y una tía en pocos meses el colaborador quiso parar.

Después de dos semanas fuera del programa, Kiko ha regresado este martes al programa de Telecinco. Lo hacía visiblemente recuperado y ha querido aprovechar para dar las gracias a todo el mundo que se ha preocupado por él durante su ausencia. “Gracias a todo el mundo. No he contestado a nadie. He apagado el móvil y lo encendí ayer“, confesaba.

En su vuelta se ha mojado por primera vez sobre la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno. Aunque ha confesado que durante su retiro no ha tenido mucho tiempo de conocer muchos detalles, ha asegurado que cree tener claro el porqué del silencio entorno al divorcio. "No lo confirma porque tendría que confirmar la portada de una revista que es enemiga para él y porque no le han hecho una buena propuesta económica“. “Es un cajero automático andante. En cuanto le das cien euros suelta la parrala. Solo se mueve por pasta, es como el conejo de duracell que tu le das así y se empieza a mover y a dar palmas, tu le das dinero y empieza a hablar”, terminaba diciendo.

El colaborador ha regresado con ganas y ha querido enviar también un mensaje a su compañera de cadena, Terelu Campus por haber ido al funeral de su amiga Begoña Sierra. "Me sorprendió mucho que fueras porque a ella no le caías bien. No entiendo por qué fue porque le hizo muchos feos en Marbella", ha explicado Kiko, muy enfadado, añadiendo que Edmundo Arrocet también acudió y se quedó dormido en la ceremonia.

¿Por qué se fue Kiko Hernández de 'Sálvame'?

Tres meses y medio después de la muerte de Mila Ximenez, Kiko Hernández perdía a otra gran amiga. Begoña Sierra, la dueña del bingo 'Las Vegas' fallecía hace unas semanas dejando devastado al colaborador. "No puedo más", aseguraba el tertuliano con la voz entrecortada: "Se me junta un duelo con otro y llega un momento que revientas." El exconcursante de 'Gran Hermano' apuntó que, tan solo unos días antes del fallecimiento de Mila, había muerto una tía suya. En medio de este duelo, ahora ha sufrido la pérdida de otra persona muy especial para él: "No estoy acostumbrado a la muerte, y que de repente se muera tanta gente... Es terrible".

Emocionado y con dificultades para hablar, Kiko anunciaba que quería apartarse temporalmente de la televisión: "Llevo pensándolo varios días, pero quiero descansar un tiempo. Sé que Begoña me decía que no me marchara nunca de 'Sálvame', pero por mí salud mental, necesito parar. Ayer tenía ideas raras en mi cabeza y necesito parar una semana o quince días para respirar y hacer un proceso que no hice con Mila ni con mi familiar" sentenciaba antes de decir adiós.