'La última tentación' ha comenzado a emitirse en Telecinco y ya hay varios spoilers rondando por las redes. El último lo ha desvelado una exparticipante del reality: Fiama, que ahora mismo se encuentra concursando en 'Secret Story', soltó la bomba, dejando a sus compañeros en shock con la información.

Tal y como capturaron algunos espectadores que estaban pendientes del Canal 24 Horas, Fiama contó el final que le espera a Lucía: regresa con Manuel, su exnovio y al que dejó cuando ambos participaron en la tercera edición de las 'Tentaciones'. Luis Rollán no daba crédito: "¿Y Manuel ha vuelto con...?". "Por lo visto sí, con Lucía", añadía Fiama tímidamente.

"¿Manuel ha vuelto con Lucía?", volvía a preguntar Rollán, a lo que Fiama, consciente de que podía estar desvelando detalles que no debía, añadía: "Por lo visto...". "¡Yo no me lo puedo creer!", se sorprendía su compañero de concurso. Ella insistía en que todo era un supuesto: "Según dicen en redes... Yo que sé".

Isabel Rábago, que también estaba en la conversación, intentó quitarle hierro: "Bueno, en redes dicen cada cosa...". Sin embargo, lo cierto es que Fiama conoce bien a Manuel ya que mantuvo una relación con él en el reality. De hecho, fue a raíz del affaire de ambos en 'La isla de las tentaciones' cuando Lucía decidía romper con el andaluz.