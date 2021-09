'Secret Story' abroncó este lunes a Sandra Pica por su "dejadez" a la hora de afrontar la misión que la audiencia le había encomendado. La concursante tenía que conseguir que alguno de sus compañeros le dijera que tenía mal aliento, pero fue incapaz de cumplir este objetivo. Por este motivo, el programa decidió imponerle una sanción.

Durante la noche de ayer, la voz de la casa de los secretos le recordó a Sandra las facilidades que le habían puesto para que pudiera completar con éxito el encargo: "Te ayudamos. Te dimos de comer ajo, cebolla, pepino y queso azul. Era una misión muy sencilla".

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ intentó defenderse como pudo: "He tenido todo el día de hoy para volver a comer algo, pero tenía unos ardores increíbles". Además, mencionó el problema de salud por el que estuvo ingresada varios días en verano: "Hace un mes estuve en el hospital por problemas en el intestino y no me la voy a jugar comiendo algo que crea que puede hacerme daño".

Pero las explicaciones de Sandra no convencieron a la voz de 'Secret Story', que no dudó en afear su actitud ante la prueba: "¿Sabes por qué no has pasado la misión, aparte de por lo que dices? Porque has tenido muchísima dejadez a la hora de realizarla". "Había que intentarlo. Aquí la desidia no es bienvenida. Por eso, mañana recibirás una penalización", le informó.

Pica no conocerá en qué consiste la sanción hasta la gala 'Cuenta atrás', que se emite esta noche con Carlos Sobera al frente. No obstante, Lara Álvarez sí desveló desde plató cuál es el hándicap que el programa ha decidido imponerle: "Vamos a desvelar la primera pista de su secreto".