Si estás de vacaciones y estás cansado de que te bombardeen a mensajes en WhatsApp, tenemos cinco trucos que enseñarte para que dejes de escuchar el móvil cada dos por tres.

Archiva las conversaciones

Hasta hace unas semanas, las conversaciones archivadas saltaban otra vez a la pantalla cuando te llegaba un mensaje. Sin embargo, ahora puedes esconderlas y no saber nada de ellas aunque te hablen. Si quieres hacerlo con alguno de tus chats insoportables, solo tienes que pulsar encima, deslizar el dedo a la izquierda y darle a la opción de "Archivar". Nos saldrá un apartado nuevo encima de todas las que tengamos abiertas llamado "Archivados". Allí están todas las conversaciones que no queremos oír. Para sacarlas, solo hay que entrar, elegir el chat, pulsar encima y deslizar a la izquierda.

Privacidad absoluta

Si no quieres que la gente sepa a qué horas te has conectado, es posible. Es tan sencillo como entrar a ajustes, cuenta, privacidad. Allí encontraras los siguientes apartados: "Últ. vez", "Foto de perfil" y "Estado". Si no quieres que sepan a qué hora has mirado el WhatsApp por última vez y que así se den cuenta de que les estás ignorando, solo tienes de pulsar la opción de "Últ. vez" y cambiarla a "Nadie".

Pasar de los demás, aún más

Si te molesta el doble tic azul, tenemos la solución. Hay una manera de evitar que tus contactos sepan si has leído el mensaje. ¿Y si quieres leerlo y no contestar y punto? Simplemente tienes que ir a ajustes, cuenta, privacidad y desmarcar la casilla de "Confirmación de lectura". En los grupos, sigue estando y no es posible eliminarlo.

Mejor ser precavido

Si estás leyendo algún mensaje de tu jefe, tu compañero de trabajo o el grupo de la empresa, que sepas que puedes ignorarlo y acordarte cuando vuelvas de las vacaciones. Puedes guardar el mensaje para volver a él semanas después. ¿Cómo destacar los mensajes o marcarlos como favoritos? Debes pulsar el mensaje y darle al símbolo de la estrella. Cuando quieras consultarlos simplemente tendrás que ir a ajustes, mensajes destacados y allí lo encontrarás todo.

Cero distracciones

Si prefieres no saber absolutamente nada de nadie te recomendamos que desactives las notificaciones. Para ello tendrás que ir a ajustes, notificaciones, allí solo tendrás que desactivar esa opción.