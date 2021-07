Todavía no hace un mes que Pablo Díaz ganaba, después de 256 duelos, el codiciado bote de 1,8 millones de euros de Pasapalabra.

El concursante se hizo con el cariño de la audiencia, que tras su paso por el concurso mutó en una vasta legión de followers que siguen acompañándolo a diario en redes sociales.

Twitch es su nuevo negocio, pero también es muy activo en Twitter, Instagram, y ahora también en Tik Tok, donde consiguió alcanzar los 100.000 seguidores, su último objetivo.

Para motivar a sus conocidos a seguirlo prometió raparse en cuanto alcanzara la cifra y lo cumplió, no sin antes guardar su pelo teñido y especular con una posible subasta si sigue creciendo en redes.

¿En qué se ha gastado Pablo Díaz el dinero de el Rosco?

Los colaboradores de Espejo Público contactaron con él para interesarse sobre cómo ha cambiado su vida ser millonario y en qué ha decidido invertir su suculento premio. "Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado ha sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch", ha reconocido el joven. "Para relajar tensión del concurso", ha comentado uno de los tertulianos. "En los jueguecitos, vaya con los millennials ", ha añadido otro.

El exconcursante ha explicado que juega muy rápido a este tipo de videojuegos y que quería darse un capricho tras su paso por Pasapalabra. Los videojuegos no serán su única inversión: "Lo quiero emplear para ayudar a mis padres, si les falta cualquier cosa en el terreno económico que no tengan problema, y luego también en independizarme que no mucha gente de mi edad puede decir".