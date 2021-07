María Patiño en su programa Socialité se hacía eco este domingo 4 de julio de las denuncias a varios famosos “gorrones” que piden a las marcas productos gratis para promocionarlos en redes sociales; sin embargo, esa promoción nunca llegaba y algunas celebridades se quedaban productos sin haber pagado nada por ellos.

Dos de las dianas de la presentadora fueron Sofía Suescun y José Antonio Avilés. “Me llamó un día diciendo que era de la tele, que por favor le mandase una chaqueta, que tenía muchísima prisa porque tenía un evento. No me hizo la colaboración, después le pedí yo parte de lo que era la prenda, que es lo que acordé con él, y en ningún momento me la pagó”, denunciaba una joven sobre el colaborador de Viva la vida.

María Patiño, la primera en "gorronear"

Socialité no tuvo reparo en destapar que entre los “gorrones” famosos se encontraba María Patiño.

Al revelar su nombre, la presentadora se indignó: "Yo nunca he llamado pidiendo nada y me voy a cabrear. Nos vamos a publicidad pero quizás yo no estoy a la vuelta y se sienta Arabella“, soltaba Patiño.

Al volver de publicidad, el programa no dudaba en señalar la mala actitud de María Patiño, que no dudó en enfrentarse al director:

"Has dicho que a partir de ahora te vas a pagar tu todo, los bolis, las libretas, los taxis”, comentaba otra redactora desde la redacción. "A partir de ahora me voy a abastecer yo de todo, no vaya a ser que ahora también sea una gorrona también con el equipo", explicaba la presentadora.

A continuación Socialité se hacía eco de las quejas sobre la presentadora gallega. "Dicen que te mandaron un top y un poncho, que te contactaron por redes sociales y tú les contestaste que intentarías ponértelos en el programa, pero nunca lo hiciste", le comentaba la redactora sobre la madre y la hija que se quejan de que Patiño no hubiera correspondido. "Me parece que es de tener un poco de cara. Se aprovechó de nosotras“, aseguran.

“Bueno, pues ya está, ¿algo más? No voy a decir absolutamente nada, porque no quiero. Son temas muy delicados y no quiero decir nada, hay mucho trabajo detrás. Entiendo su decepción”, respondía la ferrolana al ver el vídeo.

Una seguidora no dudó en sentenciar a través de sus redes sociales que "Cada día cae más bajo". Otro fue más allá y pidió su despido:

Se cargan a Maria Patiño en directo al acusarla de quedarse con ropa que no le pertenecen (La cara era pa verla)

Respuesta:

"NO PIENSO ABANDONAR EL PROGRAMA DIGAN LO QUE

QUE DIGAN". pic.twitter.com/TMcedmy5be — APRIL (@APRIL03678231) 4 de julio de 2021

“La gorrona se va a descansar a su casa. Un beso y gracias por estar ahí”, sentenció María Patiño dando paso a Informativos Telecinco.