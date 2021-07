Masterchef se saldó la noche del viernes 30 de junio con la expulsión de Jose, el cardiólogo que se había quedado a las puertas del concurso en el proceso de selección tras contagiarse de coronavirus.

Además de convertirse en uno de los concursantes más queridos del programa, su aparición también fue una fuente de titulares por su tonteo con Ofelia, la concursante gallega.

Las intervenciones del jurado en el espacio son duras y controvertidas, la última de ellas la protagonizó uno de los miembros del jurado: Samantha Vallejo-Nágera.

El comentario "gord贸fobo" de Samantha Vallejo-N谩gera

Samantha Vallejo-Nágera está sumergida en una ola de críticas por un comentario que, mientras muchos citan de "imprudente", otros lo tachan de "inadmisible". Si las formas con las que se dirige a los concursantes suelen ser un foco de conflicto, esta vez su atrevimiento trascendió al plató de Masterchef.

La cocinera ha hecho una entrevista para la revista 'Corazón' en la que ha hablado de la idea de seguir o no una dieta y del sobrepeso. "No hago operación biquini porque estoy bien todo el año. No me gusta estar gorda en ningún momento de mi vida", contestaba a la pregunta de si se encontraba preparando su físico para visitar las playas este verano.

La presentadora del 'talent' culinario de TVE señaló que, a diferencia de otras personas, ella tiene un peso "muy fácil de mantener", ella no se suele pasar "un kilo de más". Aunque la cocinera ha hablado de su caso personal, las críticas no han tardado en llegar a las redes sociales.

Muchos usuarios se han sentido muy ofendidos con sus declaraciones y se han referido a Samantha como “gordófoba”. A raíz de esto, han aprovechado para recordar otros de los momentos en los que la chef protagonizó episodios polémicos por los que también fue muy criticada.

Masterchef: 驴Tambi茅n racista?

Los comentarios de Pepe y Jordi Cruz a la ya expulsada Jiaping también se cuestionaron sobremanera:

"Jiaping, te voy a decir lo que pienso de tu capitanía en el buen cantonés ¿Mandarín verdad?", comenzó diciendo Jordi Cruz para, acto seguido, hablar en un chino inventado. "Creo que Jordi está muy contento conmigo y con mi equipo", contesto la concursante con su gran sentido del humor, consciente de que el cocinero se había inventado las palabras.

Asimismo, durante el cocinado, el cocinero se dirigió a la capitana del equipo azul para darle un par de consejos para dirigir a sus compañeros: "Tú sabel mucho. Yo estal tlanquilo. Luego, tomal un vinito contigo, pero primero hay que ganal". Una broma muy similar a la que se le ha escuchado decir a Pepe en programas anteriores. No obstante, parte de la audiencia ha calificado estas imitaciones de "vergonzosas", "racistas" y "ridículas".