La audiencia denuncia a Masterchef 9 por "pedofilia" y "sexismo" durante el pasado domingo 27 de julio. Una acción que ha pillado desprevenidos a buena parte de sus seguidores, que no se percataron de la profundidad de las declaraciones.

"Sugar Daddy", un apodo fuera de lugar

A una espectadora de Masterchef 9 le molestó la expresión 'Sugar Daddy' (hombre que mantiene relaciones con una mujer mucho más joven que él) con la que se referían a Dani.

Samantha Vallejo-Nágera se refería así al concursante en la gala en la que participaron como jurado los integrantes de Maestros de la costura; uno de ellos, Palomo Spain, incluso bromeó con estar buscando un 'sugar daddy'.

"Se han grabado varias conversaciones entre menores y adultos, y entre los propios presentadores, sobre ser o querer tener un 'sugar daddy'. Esto es apología de la pederastia en horario infantil, además de una auténtica barbaridad que normaliza las relaciones sexuales entre señores mayores y niñas o adolescentes", se quejó la espectadora. Defendió el uso de 'sugar daddy' la directora de entretenimiento de TVE, Toñi Moreno, que remitió a la propia descripción que hace Dani en 'Masterchef' como "padre maduro". "El resto de los concursantes lo han utilizando en tono de humor", explicó la ejecutiva, que aclaró que dicho concepto se refería únicamente a la diferencia de edad entre el "protector" Dani y sus compañeros.

Sexismo en Masterchef

Esta no ha sido la única crítica que ha recibido el concurso de cocina, sino que Toñi Prieto también ha tenido que responder ante un telespectador que asegura que no hubo igualdad cuando entró José en las cocinas de MasterChef 9, haciendo alusión a los "piropos" que recibió el médico. "Todas las mujeres del programa empezaran a hacer comentarios y piropos sobre él, valorándolo más por su físico que por su trabajo como cardiólogo. La igualdad creo que es para todos. Si no se puede piropear a una mujer porque no es correcto, tampoco encuentro que lo sea que se haga con los hombres", comentaba el señor.

Por su parte, la directora de Entretenimiento de RTVE explicó que no solo se hicieron comentarios sobre el físico del participante, sino que también se recalcaron otros aspectos de su personalidad y de su labor médica. "Los concursantes, tanto femeninos como masculinos, son quienes hacen esas apreciaciones. Los jueces, por su parte, han hecho en alguna ocasión algún comentario de su evidente forma física, pero también han alabado sus habilidades como médico", decía Prieto. "Consideramos que realizar una expresión de admiración, halago o elogio no es algo negativo y se puede utilizar para cualquier persona independientemente del género", aclaraba finalmente la directiva.

Sexismo y Bulliyn contra Ofelia

También una espectadora se queja del tratamiento que le dan los compañeros a la concursante gallega. “No me gusta ver como tratan a Ofelia. Me parece que la están haciendo bullying. Vaya ejemplo que les estamos dando a los niños y la organización ni los jueces toman partido", asegura la mujer. A lo que Toñi Prieto deja claro que no se la hace bullying y que "los jueces le piden que no distraiga a sus compañeros, que sea más respetuosa con ellos y en otras ocasiones se han puesto de su lado".

@OfeliaMChef9 tendrá su nervio pero es buena persona, tiene un buen fondo, mejor que tod@s l@s que la criticáis y le estáis haciendo bullying.. que seguro que luego decís que no hay que hacer bullying.



Mucho ánimo Ofelia 😘💪🏻 yo te veo ❤️#MasterChef — Amazona de Rohan 🐴🛡️⚔️🤣🏇 (@sebuscamartusca) 22 de junio de 2021

Ofelia, la concursante gallega de Masterchef 9 también es la protagonista de otra queja de un espectador de Barcelona por la manera en la que se la obligó a cocinar a su mascota favorita cuando ella pedía no hacerlo después de haber superado complicados traumas en su vida haciendo terapia con caballos. "Los jueces recriminaron las bromas a Ofelia de Pepe y Dani por cocinar la carne de potro, que es de uso habitual en muchas regiones de España", defendía la directora de entretenimiento.

El último comentario sexista que recibió Ofelia llegó por parte de uno de los miembros del jurado, Pepe, quien le aseguró que "no se iba a casar".