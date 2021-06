Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Y de nuevo el programa ha querido sorprender a sus seguidores con un "bombazo" que ellos mismos anunciaron a través de redes sociales y que ha tenido desigual respuesta.

El contenido de la carta de Mila Ximénez dejó para su nieto Alexander ❤️ #Socialité465 https://t.co/zuqbnltDvR — SOCIALITÉ (@socialitet5) 26 de junio de 2021

Siguiendo con el tema del fallecimiento de Mila Ximénez el programa ha querido leer una carta que la colaboradora había escrito a su nieto. Pero eso no ha gustado demasiado a la audiencia, que se ha quejado de que salieran a la luz cosas tan "íntimas". "Es una vergüenza", resumía un espectador.

Uno de los últimos disgustos que se ha llevado el programa de María Patiño ha sido a cuenta de una de sus últimas ideas. Desde hace un mes anuncian un espacio en el que se busca que los espectadores se enfrenten a los famosos. "¿Te ha tratado mal un personaje conocido? Cuéntanoslo y lo buscaremos para que se disculpe contigo", aseguraba el programa en sus redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar y por lo que parece, la idea no ha gustado nada. "Esto es el colmo, parece que ya se les han acabado los temas y buscan más", señalaba una espectadora a través de las redes sociales resumiendo el pensamiento de muchos.

Desde un primer momento el programa ha estado presentado por María Patiño. A buen seguro que tanto Mediaset como la productora querían aprovechar el buen momento que vivía la periodista entre la gente joven a la que Patiño parece ser un referente en el mundo del corazón. Pero la ausencia de temas importantes y de exclusivas hace que en no pocas ocasiones Socialité recurra a ganchos que en esta ocasión no han gustado demasiado a la audiencia.

El público se ensaña con María Patiño

Rocío Carrasco regresó este miércoles a Telecinco para explicar algunos de los aspectos más destacados más relevantes del testimonio sobre su vida. La hija de Rocío Jurado recordó la agresión que sufrió por parte de su hija, Rocío Flores, en el verano de 2012, uno de los episodios más duros de su vida: "No podría denunciar a mi hija porque es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Siempre la he querido proteger".

Totalmente convencida de que su hija no está actuando consciente de la situación de manipulación en la que lleva viviendo durante años, Rocío le explica a María Patiño: "Mi hija está muy manipulada. Es una persona manipulada desde pequeña, es como los que están dispuestos a hacer cualquier cosa por la causa. Hoy en día sigue manipulada, ella no ha salido de esa manipulación, ha crecido con una versión, no con dos".

La periodista y presentadora ha sido duramente criticada en Twitter por su intervención en el directo de ayer. "TERRIBLE!!!! Maria Patiño prefirió callar 20 años sobre las agresiones que sufrió Rocio Carrasco por venganza a lo que una joven Rocío Carrasco le dijo en un momento de impotencia e indefensión. Esto es un desfile de "periodistas" vendedoras de humo y amorales". María Patiño ayer cayó en desgracia.