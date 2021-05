Torito, el colaborador de Viva la Vida más pintoresco, ha creado polémica en su sección. Esta semana ha causado el sonrojo de "las Campos" hasta el punto de que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, ha abandonado de inmediato el plató tras enseñar su ropa interior. Carmen Borrego, su tía, también fue víctima de las bromas pesadas del personaje.

El mallorquín decidió disfrazarse de Rocío Jurado para homenajearla dada la cercanía del 15 aniversario de la muerte de "la más grande". Torito se enfervorizó y, en plena actuación, agarró a Carmen Borrego por la cintura y comenzó a zarandearla ante las risas del público. "Me haces daño en las costillas", lamentaba Borrego, "siempre me toca a mí, a ver si algún día le toca a otro".

Sus compañeros trataron de quitar hierro a la situación recomendando a la hija de María Teresa Campos que no se tomase en serio las bromas del colaborador. "¡Vete a la mier**! Si la gente se ríe, que se ría, pero a mí me has hecho polvo!, se quejaba Borrego ante una Emma García que tampoco podía reprimir la risa.

Alejandra Rubio, sobrina de Carmen Borrego, también seguía la broma sin sospechar lo que le sucedería después.

Alejandra Rubio enseña las bragas por culpa de Torito

La hija de Terelu Campos fue la segunda 'víctima' de la actuación del colaborador, que se disculpó por su comportamiento asegurando que "se venía arriba" cuando imitaba a Rocío Jurado.

El momento de tensión se produjo cuando el colaborador alzó a Alejandra Rubio y la movió bruscamente. Ella, intentando librarse de Torito, enseñó sin querer las bragas.

Al darse cuenta de la tesitura, la joven abandonó el plató corriendo y avergonzada.

Volvió a entrar a los pocos minutos, después de asegurarse de que su vestimenta estuviera en perfecto estado y salió del paso diciendo: "Me he asustado porque de repente he visto que se me estaba viendo todo. He salido de los nervios pero todo en la vida fuera eso. Es el karma porque me he reído de la tita y me ha tocado".