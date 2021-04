Rocío Flores está siendo la gran protagonista de estas últimas semanas por la serie-documental que está haciendo su madre en televisión y donde está exponiendo su verdad. La joven no puede más, este viernes expresaba en 'El programa de Ana Rosa' su malestar por el acoso mediático que está sufriendo y además, confesaba que sí ha intentado ponerse en contacto con su madre. El jueves fue el último día que la llamó y que no obtuvo respuesta.

Pero también está obteniendo beneficio económico. Según un experto en redes sociales que hoy ha ofrecido declaraciones en Socialité la joven gana ahora hasta 3.000 euros por cada post en Instagram. No sólo eso. Sino que ha contratado a un fotógrafo para sacar sus fotos y ha duplicado tanto sus seguidores como sus me gusta en redes.

Un llamamiento que hacía entrecortada y con lágrimas en los ojos. Después de su colaboración en televisión, Rocío se fue con su representante a comer a un restaurante de la capital madrileña y tuvo prensa a cada paso que daba, pero ella nuevamente demostró su educación ante las cámaras: "Comprendo que es vuestro trabajo, lo respeto, siempre lo he dicho".

Lo que sí que quería dejar claro es que no va a hacer ninguna declaración más porque cree que su discurso en televisión ha sido bastante sincero y no hay duda que pueda crear: "Creo que lo he explicado bastante claro, creo que más claro no lo he podido decir".

Tras la comida, Rocío Flores emprendía su camino junto a su representante y mostraba su rostro de cansancio ante esta polémico que se originó ya hace un par de semanas. La joven saludaba a los reporteros, pero evitaba hacer ningún comentario más al respecto.

Amenazas

Muchas polémicas está levantando el testimonio de Rocío Carrasco y es que tras veinte años de silencio absoluto en los medios de comunicación, la hija de Rocío Jurado ha decidido ir desmontando una por una todas las mentiras que se han dicho a lo largo de este tiempo en los programas de televisión. Un arma de doble filo porque si hay algo en lo que no diga toda la verdad, se le puede venir en su contra, como es el caso de sus inicios con Fidel Albiac.

Rocío Carrasco jura y perjura que ella no se entrometió en la vida amorosa del que ahora es su marido, pero lo cierto es que siempre se ha contado públicamente que cuando ella empezó su relación sentimental con Fidel Albiac, este tenía pareja. La cual recibe el nombre de Rocío Mestre, amiga de la familia Jurado.

Por aquel entonces se llegó a decir que esto supuso una disputa entre ambas familias ya que no entendía cómo, después de todos los años de amistad, Rocío Carrasco podría haberse metido en esa relación* pero como nunca se llegó a hablar más de la cuenta, no supimos qué era realidad y que mentira.

'La Razón' ha publicado un artículo esta semana, firmado por la periodista Marina Esnal, en el que ha expuesto las intenciones de Rocío Mestre de denunciar no solamente a Rocío Carrasco, sino también a Mediaset por "vulnerar el derecho a la intimidad y a la imagen". Una noticia que nos ha sobrecogido porque no esperábamos esta contestación por parte de la que un día fue novia de Fidel Albiac.

Y es que cabe recordar que fue Mestre quien le presentó a Fidel Albiac y Rocío Carrasco, desde entonces ha permanecido siempre en el anonimato y como asegura su abogada en el artículo de 'La Razón', va a seguir estándolo por eso ha tomado medidas legales, ya que considera que no han preservado su derecho a la intimidad.