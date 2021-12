¿Recuerdan la primera vez que escucharon el estribillo de 'She loves you'? ¿O el grito de 'Help'? Ahora imagínense siendo niños y que vistiesen ese descubrimiento musical de The Beatles con cuentacuentos y un espectáculo con el que abrazar el mundo de los chicos de Liverpool. Eso es exactamente lo que propone Little neno descobre... os Beatles, que mañana llega a las 18.00 horas al Centro Cultural de A Guarda.

En este proyecto se unen dos iniciativas lanzadas por A Reixa Produccións, detrás de la que está Fran Villasenín, un nombre fundamental en la escena cultural gallega y responsable de varios de los que conciertos a los que usted, lector, seguramente habrá asistido. Esta productora se adentró en mundo de la edición (A Reixa Editorial) al traducir al gallego dos libros, en los que el personaje de Little neno descubre mediante sus fantasías a los Beatles, en un caso, y a los Rolling Stones, en otro. En breve, llegará al mercado un volumen dedicado a David Bowie. La periodista Valeria Pereira fue la encargada de las dos traducciones. Esos libros saltan ahora al escenario para dar a los más pequeños la oportunidad de jugar, cantar y disfrutar de la música. La iniciativa ya llegó a varios concellos del entorno de Santiago, pero ahora celebra su primer espectáculo en la provincia de Pontevedra. Se trata de un evento en el centro cultural del concello de A Guarda mañana a las 18.00 horas. La iniciativa es gratuita, aunque es necesario una reserva previa en la dirección www.eventbrite.es/o/concello-da-guarda-35370803503. Los carteles cuentan con un código QR para facilitar la reserva de entradas. El espectáculo consiste en un cuentacuentos teatralizado y musicalizado dirigido a toda la familia con un pequeño concierto final que gira, lógicamente, alrededor de las canciones de los Beatles. El papel del narrador recae bien en Nieves Rodríguez (Vaia Troula, Luar), bien en Marco Taibo (Fariña, Mareas Vivas, Los hombres de Paco), encargados de generar un vínculo con el público, pues este es uno de los elementos centrales de esta fiesta de la música. Unas cajas situadas en el escenario contienen instrucciones para ir facilitando esa interacción, que aumenta cuando en el medio del público van surgiendo músicos que irán poniéndole banda sonora al show. A medida que avanza la aventura de Little neno por el mundo de los Beatles, un grupo musical irá tocando los temas a los que se refiere cada escena. Entre el elenco de músicos se encuentran Alfonso Espiño (Los Chavales, Espiño, Los Contrastes...), Tato (Backing Blues Band) o Carla Green (Carla and the Demons).