La crema de cacahuete saltó hace mucho tiempo el charco desde Estados Unidos y hoy es un producto que podemos encontrar de forma habitual en las estanterías de nuestros supermercados, aunque su preparación en casa no entraña gran dificultad.

El cacahuete, que ha tenido En España históricamente más protagonismo como aperitivo, no es un fruto seco, como muchas veces se da por hecho, sino que pertenece a la familia de las legumbres. Por sus propiedades nutricionales y su alto contenido calórico, y también en potasio, es un alimento muy apreciado en algunas dietas, como las de algunos deportistas, siempre que se trate de cacahuete natural o tostado, y no el ya salado o frito. Eso sí, por sus valores energéticos no es recomendable un consumo excesivo.

Además, las cremas de cacahuete que se encuentran el el supermercado a menudo llevan aditivos, azúcares y otros ingredientes que la hacen incompatible con un estilo de vida saludable.

La solución pasa por hacer tu propia crema de cacahuete. Solo necesitaras la cantidad de este fruto seco (mejor sin tostar) que necesites y, opcionalmente, el endulzante de preferencia (azúcar moreno, stevia...)

Preparación

Pela los cacahuetes. Si no son tostados, ponlos en una bandeja de horno con papel vegetal y hornéalos durante unos minutos.

Pon los cacahuetes en una picadora eléctrica y bátelos en pequeños intervalos de tiempo. Al triturarlos, los frutos secos desprenden su aceite natural, que es lo que dará la consistencia cremosa al resultado final. Para de vez en cuando para ver cómo se ve la textura.

Cuando la masa tenga el aspecto deseado, puedes añadirle sal, azúcar o sustitutos del azúcar, al gusto, o no añadirle nada más. Es preferible que la conserves en el frigorífico.

Tres recetas con crema de cacahuete

Galletas de crema de cacahuete

Ingredientes

250 gramos de crema de cacahuete

120 gramos de mantequilla

150 gramos de harina

1 huevo

Azúcar

Sal

Preparación

Mezclamos la crema de cacahuete con el huevo batido y el azúcar al gusto Mezclamos también el resto de ingredientes y los añadimos después a la primera mezcla Dejamos reposar en la nevera durante una hora Sacamos la masa y formamos con ella bolas de unos tres centímetros de diámetro. Las aplastamos sobre papel vegetal en la bandeja del horno para darles la forma deseada Horneamos durante unos 10 minutos o 15 minutos, vigilando queden doraditas pero sin quemarse Retiramos y esperamos a que se enfríen para degustarlas

Batido de Plátano y Crema de Cacahuete

Ingredientes:

1 plátano maduro

2 cucharadas de crema de cacahuete

1 taza de leche (puede ser de almendra, soja, etc.)

1 cucharada de miel (opcional)

1/2 taza de hielo

Instrucciones:

Coloca todos los ingredientes en una licuadora. Licúa hasta obtener una mezcla suave. Sirve inmediatamente y disfruta.

Aliño para ensaladas

Puedes elaborar tu ensalada de preferencia (zanahoria, pepino, pimiento, cebolla, lechuga...) y aliñarla con un preparado a base de crema de cacahuete, salsa de soja, vinagre de arroz, aceite de sésamo y una cucharadita de miel. Puedes rebajar la mezcla con agua si queda demasiado espesa.