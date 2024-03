Sin torrijas no hay Semana Santa. Este tradicional postre de Pascua debería estar en toda casa que se precie en estos días pero quizá no quieras perder demasiado tiempo preparándolo. Si quieres de esos a los que le gusta disfrutar de unas buenas torrijas caseras pero no quieres dedicarle tus días libres a la cocina esta receta es para ti.

Karlos Arguiñano nos ha dado las claves para preparar unas deliciosas torrijas en el microondas y conservando todo su sabor. Disfruta del postre por excelencia de la Semana Santa listo en menos de media hora. Ingredientes Pan del día anterior

del día anterior 1 huevo

75 ml de leche con limón y canela

30 g de azúcar

5 g de mantequilla El truco de Karlos Arguiñano para hacer las torrijas de Semana Santa más ligeras y rápidas Elaboración Cortamos el pan en rebanadas de 2 centímetros. Calentamos la leche en el microondas y cuando esté lista le añadimos el azúcar. Colocamos en un recipiente el huevo batido y añadimos la leche con el azúcar. Removemos. Metemos las rebanadas de pan en la mezcla y dejamos que absorban unos cinco minutos por cada lado. Pintamos un recipiente de microondas con mantequilla y ponemos las torrijas. Las cubrimos con papel de horno y las metemos al microondas unos 2 minutos a 750W. Espolvoreamos azúcar y las podemos caramelizar o bien con un soplete o bien al grill.