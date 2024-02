La tarta de queso triunfa allá por donde pasa. No hay sobremesa o merienda en la que aparezca y no le haga la boca agua de los presentes. Aunque hay algunas recetas tradicionales que se llevan la palma, la tarta de queso admite innovaciones tan variadas como la versión con galletas oreo o la calabaza. El queso, la leche y en la versión al horno los huevos son los considerados ingredientes indispensables. Sin embargo, el ingenio ha desarrollado la versión vegana para aquellos que han optado por este tipo de dieta. Si quieres probar a hacerla en casa, incluso sin ser veganos, anímate, el resultado no decepciona.

Necesitarás: Tres yogures de soja

50 gramos de azúcar

200ml de bebida vegetal

Mantequilla vegana

10 galletas gruesas veganas

1 cucharada pequeña de agar agar

El zumo de un limón

Esencia de vainilla

Mermelada (a elección) Desmiga las galletas, funde la margarina mezcla ambos ingredientes bien para la base. Coloca la mezcla en en fondo del molde calcándolo con una cuchara y procurando que el grosor sea homogéneo. Disuelve una cucharada muy rasa de agar agar en el vaso de leche fría, y llévala a ebullición, a fuego medio. Déjalo hervir un minuto, removiendo, y mezcla con los yogures y el zumo de limón y el azúcar, hasta que se hagan una crema uniforme. Añade la mezcla al molde, encima de la base previamente elaborada. Cuando la tarta esté atemperada, añade la mermelada a modo de cobertura y lleva la tarta de queso a la nevera para dejar enfriar durante unas 3 o 4 horas. Recuerda que también puedes aplicar todos estos consejos que tan bien funcionan para la tarta de queso convencional.