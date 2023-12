La tortilla de patatas es la receta que no pueda faltar en la gastronomía española. Muy o poco hecha, con o sin cebolla, más gruesa o más fina...para gustos, colores, pero está claro que es el plato que nunca falla.

Hacer una tortilla de patatas perfecta resulta más complicado de lo que parece, pero Karlos Arguiñano tiene algunos trucos que te pueden ayudar a sorprender a tus comensales. Lo primero a lo que debes prestar atención es a la cantidad de los ingredientes. Para el cocinero la medida perfecta es de 3 patatas por 6 huevos. Además, asegura, la patata no hay que cortarla en pedazos demasiado grandes para que se quede jugosa.

Otra de las claves del cocinero de Antena 3 para conseguir una tortilla de patatas bien jugosa es echar un chorrito de leche a los huevos batidos. De ese modo, conseguirás una mayor cremosidad.

La manera en que batimos los huevos también es clave. No hay que batirlos con fuerza, porque para una tortilla de patata es mejor que no salga espuma. Para los expertos en tortillas, lo más recomendable es batir los huevos con una cuchara.

A la hora de freir las patatas debes poner una tapa a la sartén. No sólo ahorramos tiempo y manchamos menos, sino que la patata quedará más blandita y cuidado a con cómo la mezclas con huevo. No se trata de que acabe siendo puré, pero sí de que desaparezca la forma primera de esas patatas. No debe quedar una pasta espesa. El huevo deberá cubrir las patatas en un dedo y medio.