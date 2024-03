Isaki Lacuesta: "A Jota le dije que haría la película con la libertad con la que ellos hacen sus discos"

¿Han visto Los Planetas la película sobre Los Planetas?

La vio Jota [cantante y guitarrista de la banda] y de hecho ha venido al estreno. Pero él soñaba con otra película: a él le habría gustado una en plan disco conceptual sobre un personaje al que ha abandonado su pareja y como las drogas, la creatividad y el amor pueden encontrar alivio al sufrimiento de la vida. A él no le interesaba una película sobre una banda haciendo un disco, porque, me parece normal, es su día a día, no le parece interesante. Pero yo desde el principio les dije: «Vamos a hacer la película que queremos, con la misma libertad con la que vosotros hacéis vuestros discos. Y si no es así no haremos ninguna película». Aunque no es la película que a él le habría gustado que hiciéramos sé que que le ha encontrado muchos logros.

¿Y qué tenía esta historia para dedicarle tanto esfuerzo y tiempo?

Pues varias cosas. Una, mi fascinación por la música. Pensé que este proyecto era una forma de pasar mucho tiempo conviviendo con músicos y a mí me inspira y me ayuda para sacar ideas cinematográficas estar en contacto con gente de otras disciplinas. Y luego otro aspecto que me interesa,la línea granadina, esa línea que va desde Lorca, pasa por Val Del Omar, cruza por Morente, Lagartija Nick y va a Los Planetas. Para mí fue u ncambio brutal en mi forma de entender el arte y la vida. Esa línea son gente que ha trabajado siempre intentando no repetir modelos manidos, siempre en un p unto de inconformismo, de seguir buscando... Y quería dialogar con esta tradición en la película.

Segundo premio recupera en muchos momentos esa faceta suya de documentalista.

Precisamente ahora tengo muchas ganas de hacer documental. De hecho, estoy trabajando en varios, pero en concreto en uno dosobre flamenco y modernidad. Sí que hicimos mucho trabajo de documentación y con el equipo de arte para recrear la Granada de aquella época, y hay detalles que los fans de Los Planetas van a reconocer y disfrutar. Por ejemplo, El Planta Baja, que es el local donde hicieron el primer concierto de su historia, se quemó; sigue funcionando pero ya con otra fachada e interior, y nosotros las hemos recuperado. Y la guitarra que toca Dani Báñez [que incorpora a Jota en la película] es la guitarra con la que Jota hizo el disco, los teclados son los teclados que tenía Banin cuando hizo el disco... Y al lado de todo este trabajo súper laborioso, hay otras cosas inventadas, intuitivas o directamente arbitrarias.

El rock and roll es un trabajo en equipo, como el cine, ¿no?

No lo había pensado hasta hoy pero Segundo premio es como Lady Halcon, de Richard Donner: ¿se acuerda del lema «Están condenados a vivir eternamente juntos y siempre separados»? Pues eso les pasa a Jota y a Florent: se necesitan, se aman, se adoran, pero a la vez, todo el rato se quieren separar y no se aguantan más, pero siguen ahí después de 30 años. Los miembros del equipo nos veíamos reflejados: era la historia sobre una banda queriendo hacer un disco, nosotros queríamos hacer una película, intentando llegar a Nueva York para rodar el final cuando había presupuesto igual que ellos consiguieron terminar de grabar y mezclar el disco en Nueva York... Al final, el trabajo en equipo es fundamental en ambos lados.

¿Y está indicada Segundo premio para los que no son fans de Los Planetas?

Claro. De hecho, lo experimentamos ya en el rodaje: en el equipo técnico había gente de otra generación, más jóvenes, o de otros países, que no conocían a Los Planetas y han podido descubrirlos. Y se la hemos enseñado a amigos que tampoco son fans y les ha gustado la película por lo que es, independientemente de que lo que contamos ocurrió así o no.

Al margen de todo esto, una curiosidad: ¿cómo ve usted la incorporación de las plataformas de streaming al cine?

Se nos quiere hacer creer que unos soportes van en detrimento de otros. En el fútbol no ha ocurrido nunca: todo el mundo entiende que el fútbol televisado es complementario al fútbol en el campo; y que la música escuchada en un tocadiscos es compatible con la energía de un concierto. Yo hay días que quiero ver una película en mi casa y días en que quiero verla en el cine. Son energías diferentes. Me parece algo muy fácil de entender.