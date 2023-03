La Xunta avanza en la creación de la Galicia Film Comission, una plataforma virtual para la promoción internacional de la comunidad gallega como plató de cine y televisión, disponible este año bajo el lema “Shooting at The End of The World (Rodando en el Fin del Mundo)”.

Con un carácter transversal para incentivar la industria audiovisual y el sector turístico a través de los rodajes y localizaciones, Galicia Film Commission responde a una demanda del sector audiovisual, ya que la plataforma desempeñará “un papel articulador, integrador y amplificador” respecto a oficinas homólogas” del ámbito local. También será el vehículo para articular incentivos económicos directos como reclamo para fomentar los rodajes en el territorio gallego. Asimismo, busca la difusión de las obras audiovisuales creadas en nuestro territorio, el incremento del retorno económico de las producciones y la promoción de la marca Galicia. Además, la plataforma dispondrá de personal específico para atender las necesidades de las empresas en la ubicación de escenarios, la colaboración con otros profesionales y empresas registradas en la base de datos, la tramitación de permisos o la dotación de recursos.