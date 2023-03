La 95 edición de los premios Oscar ha vuelto a desplegar hoy su conocida alfombra, por primera vez de dolor champán en lugar de rojo, en la que los actores Ricardo Darín, Ana de Armas y Jamie Lee Curtis y la modelo Cara Delevingne han sido hasta ahora los más madrugadores y elegantes.

El protocolo de los Oscar establece un código de vestimenta conocido como "black tie", es decir, que los hombres deben acudir vestidos de esmoquin y las mujeres con vestido de noche largo o de cóctel por debajo de la rodilla.

Ana de Armas era una de las estrellas internacionales más esperadas en esta alfombra roja por su nominación al Premio Oscar a 'Mejor actriz' por su interpretación de Marilyn Monroe en 'Blonde'. Y lo cierto es que la espera ha merecido la pena. A tono con el color de la alfombra este año, en la que el rojo ha dejado paso al color champán, De Armas ha escogido un impresionante vestido de tirantes con un ceñido en la parte del abdomen que aportaba longitud a su cuerpo.

En cuanto al peinado, Ana ha apostado por algo de lo más simple y elegante: melena suelta con raya en medio. Fuera quebraderos de cabeza y recogidos rígidos que no aportan luz al rostro. La actriz ha destacado también por un maquillaje de lo más natural, nada cargado, con tonos muy claros, labios en color nude y un poco de brillo en su mirada.

Eso sí, la pieza clave de este estilismo ha sido el vestido corte sirena de la firma Louis Vuitton, que ha defendido como nadie en la alfombra de los Premios Oscar 2023. Con escote abierto, dos tirantes, ceñido en la parte del abdomen y una falda con adornos que se asemejan a 'escamas', Ana se ha dejado llevar por la ilusión del momento y ha posado ante los fotógrafos mostrando su mejor versión.

De color crudo, la intérprete no ha arriesgado y ha ido a lo seguro. Un vestido que se caracteriza por estar cargado de pedrería que ha hecho que brille como nadie. Un diseño que recuerda, sin lugar a dudas, al tipo de vestidos que lucía la propia Marilyn Monroe, sobre todo por su simpleza, en sus apariciones más mediáticas.

Los más elegantes de la alfombra roja

Muy elegante ha llegado la modelo y también actriz de la serie 'Carnival Row' Cara Delevingne, que ha posado en la alfombra con un vestido de alta costura de Elie Saab, un diseño con escote asimétrico, vistosa lazada al hombro y amplia abertura en la falda.

Ajustándose a este protocolo, la veterana actriz Jamie Lee Curtis, nominada a la mejor actriz secundaria por "Everything Everywhere All at Once" ha asistido a la gala, celebrada en el teatro Dolby de Los Ángeles (EEUU), con un elegante vestido blanco de Dolce&Gabbana repleto de pedrería.

El blanco también ha sido el color elegido por las actrices Zoe Saldaña que ha lucido un vestido lencero de Fendi, Eva Longoria con un Zuhair Murad y Sofía Carson que se ha decantado por diseño de corte princesa de Giambattista Vali y una fabulosa gargantilla de brillantes y esmeraldas de Chopard.

La "top" de tallas grandes Ashley Graham ha arrasado con una creación de la diseñadora Alberta Ferretti compuesto por falda transparente, "culotte", top y una ligera capa, todo en negro al igual que la actriz Elizaberth Olsen, que ha elegido un vestido negro con escote drapeado de Givenchy.

Vanesa Hudgens también ha sido una de las primeras en llegar y lo ha hecho con un vestido "vintage" negro, de Chanel, con patrón tubular que lleva escote palabra de honor ribeteado en blanco, igual que el bajo.

Acompañado por su esposa, Florencia Bas, Ricardo Darín, protagonista del filme "Argentina 1985", nominada mejor película internacional, lució sobre la alfombra un esmoquin azul noche con solapa negra.

Brendan Fraser, que parte como favorito para alzarse con la estatuilla a mejor actor, también se ha ajustado al protocolo con un elegante esmoquin azul noche y broche de brillantes en la solapa.

Más atrevidos han sido el actor estadounidense de origen mexicano Harvey Guillén, que ha asistido a la gala con traje negro con volumen y tela adamascada, y el actor y cantante Harry Shum Jr. que ha lucido un esmoquin en blanco y azul ceñido a la cintura con un fajín que iba coordinado en el mismo tono que la pajarita.