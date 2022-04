Ya es oficial. Sony Pictures ha anunciado que la 'tercera entrega de Venom', el letal simbionte alienígena encarnado por Tom Hardy, está en marcha.

Según recoge ScreenRant, fue durante la presentación de Sony en la CinemaCon donde el estudio ofreció a los asistentes un avance de sus próximos estrenos. Y precisamente ahí fue donde los responsables de la franquicia anunciaron oficialmente que 'Venom 3' está en marcha, aunque, ofrecieron ninguna pista sobre su fecha de estreno.

Por el momento, lo único que se conoce al respecto de la nueva entrega del spin-off de 'Spider-Man' es que, Tom Hardy regresará como Eddie Brock, el portador de la mortífera entidad alienígena conocida como Venom. Y es que, la presencia del protagonista de 'Mad Max: Fury Road', es la única que parece estar confirmada, ya que, de momento, el filme no cuenta con ninguna otra estrella de Hollywood en su reparto ni con ningún guionista vinculado al proyecto.

A pesar de que los detalles sobre 'Venom 3' son escasos, la confirmación de esta nueva película protagonizada por el archienemigo de Peter Parker, sin duda es motivo de celebración para los fans del Spider-Verso. No hay que olvidar que, a pesar de las malas críticas, 'Venom: Habrá matanza', amasó el cines más de 500 millones de dólares, por lo que es lógico que Sony Pictures haya decidido continuar la franquicia con una tercera película.

Así mismo, también se debe recordar que ya la anterior entrega, la escena post-créditos dejaba la puerta abierta nuevas aventuras del antihéroe encarnado por Hardy. Una secuencia que conectaba directamente con el final de 'Spider-Man: Far From Home' ('Spider-Man: lejos de casa') ya que Brock y Venom se veían teletransportados desde el motel de mala muerte en el que estaban a un hotel de lujo cuando en el televisor de su habitación, John Jonah Jameson, el editor jefe del Daily Bugle encarnado por J.K. Simmons, revelaba la identidad del trepamuros como Peter Parker.

Sin embargo, esta no ha sido la única conexión de Venom en el Spider-verso creado por Sony Pictures. Como los fans del simbionte alienígena recordarán, Venom se dejó caer también en 'Spider-Man: No Way Home' ('Spider-Man: Sin camino a casa') en una de las escenas tras los créditos.

Esta secuencia extra revelaba como el Eddie Brock de Tom Hardy y el simbionte regresaban a su universo. Justamente después de que los tres Spideys ayudaran a los villanos a dejar de ser malvados, tras recibir el suero producido por el Peter de Tom Holland y el Norman Osborn de Willem Dafoe.

Y mientras surgen nuevos detalles de 'Venom 3', el universo del trepamuros sigue en expansión, ya que, tras el lanzamiento de Morbius protagonizada por Jared Leto, Sony Pictures tiene pendiente de estrenar Kraven, el Cazador, filme dirigido por J. C. Chandor y protagonizado por Taylor-Johnson como Sergei Kravinoff, el feroz villano de Spider-Man.

Además, también está previsto que se estrene 'Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte I', secuela de 'Spider-Man: Un nuevo universo', que llegará a los cines el 2 de junio de 2023.

Por otro lado, el veterano estudio también tiene previsto el estreno de 'Madame Web', spin-off de Spider-Man protagonizado por Sydney Sweeney, cuya fecha prevista en cines es el 7 de julio de 2023.