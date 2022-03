El mundo del cine centra su mirada este domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde tendrá lugar uno de los acontecimientos más esperados del año en el sector: la gala de los Oscars.

La ceremonia en la que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense reparte sus galardones comenzará a las 17:00 horas con la Alfombra Roja, equivalentes a las dos de la madrugada del lunes en España, y estará conducida por Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. Este 2022 se han introducido algunos cambios con el objetivo de amenizar el evento y mejorar los datos de audiencia.

Si bien ‘El poder del Perro’, de la directora neozelandesa Jane Campion, se presenta como favorita, esta 94ª edición tendrá un marcado acento español. Y es que, la gran fiesta del cine internacional contará con la presencia de grandes nombres de nuestro país: Javier Bardem, Penélope Cruz, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo.

Sin embargo, alguno de los nominados españoles se verán perjudicados debido a las modificaciones que se han tomado para hacer más amena la velada. En una carta firmada por David Rubin, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Oscars han anunciado que la entrega de premios en ocho categorías no se emitirá en directo, sino que editará para emitirse un extracto durante la ceremonia.

De esta forma, los galardones al mejor cortometraje documental, mejor edición, mejor maquillaje, mejor banda sonora original, mejor diseño de producción, mejor cortometraje de animación, mejor cortometraje de imagen real y mejor sonido no se emitirán en directo. Esto afectará a los españoles Alberto Mielgo y Alberto Iglesias, candidatos al Oscars al mejor corto de animación y mejor banda sonora, respectivamente.

Por otro lado, los intérpretes españoles Javier Bardem y Penélope Cruz competirán en la categoría de mejor actor y actriz protagonista por sus trabajos en las películas 'Being the Ricardos' y 'Madres paralelas', respectivamente.

Tanto para Bardem como para Cruz esta es la cuarta nominación a los Oscars. En el caso del actor madrileño, se quedó a las puertas con sus trabajos en 'Antes que anochezca' y 'Biutiful', pero sí lo consiguió con 'No es país para viejos'. Mientras, Cruz, que ganó el Oscars en 2009 por 'Vicky Cristina Barcelona', estuvo en la terna por 'Volver' (2007) y 'Nine' (2010).

Tras conocer la noticia, el actor canario calificó de "mágico" haber sido nominado junto a su mujer, Penélope Cruz: "A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope, lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo, no hubiera sido una celebración, el hecho de que suceda eso a la vez me parece mágico”.

Bardem competirá contra Benedict Cumberbatch ('El poder del perro'), Andrew Garfield ('Tick Tick Boom'), Will Smith ('King Richard') y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth'). Por su parte, Cruz aspira al galardón frente a Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye'), Olivia Colman ('La hija perdida'), Nicole Kidman ''Being the Ricardos') y Kristen Stewart ('Spencer').