La carrera por los Oscar vive este domingo su última parada con la 75 edición de los premios de la Academia Británica del Cine (Bafta) en los que la ciencia ficción de 'Dune' y el drama de 'The Power of the Dog' medirán sus fuerzas en el pulso final antes del reparto de las estatuillas.

Volverán al Royal Albert Hall las estrellas del cine mundial, por primera vez en normalidad desde la gala de 2020, la última antes de que la pandemia obligara a realizar una descafeinada ceremonia en 2021. Por la alfombra roja del mítico teatro londinense desfilarán sus mejores galas las cintas más importantes del pasado año y donde 'Dune', la película de Denis Villeneuve, tendrá la difícil tarea de aguantar la presión de las once nominaciones con las que llega a los Bafta. Basada en el libro de 1965 de Frank Herbert, 'Dune' ha cautivado a la audiencia por su historia, su fotografía y su espectacularidad, que ahora tratará de traducir en máscaras doradas en Londres. Por el premio a mejor película, el más codiciado de la noche, se batirá con la gran favorita, 'The Power of the Dog', vencedora en los Globos de Oro y que se ha presentado aquí con siete candidaturas. La película de Jane Champion, candidata número uno a mejor dirección, tendrá también una dura competidora con 'Belfast', que puede ser la gran sorpresa de la noche gracias a su áspera representación de la vida de una familia trabajadora en la Irlanda del Norte de los 60. La gran cinta británica de esta edición cuenta con seis nominaciones, entre las que destacan mejor guion original y mejor actriz secundaria, con Caítriona Balfe, que ejerce como madre en 'Belfast'. Por detrás del triunvirato de favoritas aparece la última película de James Bond, 'No Time to Die', que será homenajeada por los 60 años de la franquicia, y que recibió cinco nominaciones, las mismas que 'West Side Story' y 'Licorice Pizza'. 'King Richard', 'After Love', 'Boiling Point', 'Cyrano' y 'Passing' optan a cuatro máscaras doradas. Estas cintas tratarán de replicar el éxito el año pasado de "Nomadland", que se hizo con cuatro galardones, incluyendo los de mejor película y mejor dirección, con Chloé Zhao. El cine español estará representado por Pedro Almodóvar y su 'Madres Paralelas', que ha sido nominada en la categoría de mejor película de habla no inglesa y con la que optará a un nuevo Bafta, después de los logrados con 'Todo Sobre mi Madre', 'Hable con Ella' y 'La Piel que Habito'. Además, Guillermo del Toro se presenta con tres candidaturas por 'Nightmare Alley', a mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor vestuario, mientras que 'Encanto', la película de Disney inspirada en la cultura colombiana, está bien posicionada para llevarse el Bafta a mejor película documental y seguir ganando argumentos para los premios Oscar del próximo 28 de marzo. La gala, que será conducida por la actriz australiana Rebel Wilson, comenzará a las 19:00 hora de Londres.