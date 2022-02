“El trabajo de Bardem es incontestable, yo iré a la gala a disfrutar de nuestra fiesta”

Este sábado se celebran los Premios Goya, la gran noche del cine español, en el Palau de les Arts de Valencia. En esta edición, son seis los candidatos gallegos en liza (a los que se suma Dani de la Torre, que dirigirá la gala) : Luis Tosar (actor protagonista), Celso Bugallo (actor de reparto), Chechu Salgado (actor revelación), Chelo Loureiro (película de animación), Xosé Zapata (cortometraje de animación) y Javier Gutiérrez (actor protagonista). El gallego ya subió en dos ocasiones las escaleras que llevan al cielo cinematográfico donde espera un Goya. Primero, por 'La isla mínima', que sirvió para convertir su nombre en una garantía de calidad en cualquier papel. Luego, por 'El autor', consagración ya definitiva.

Este año está nominado por 'La hija', pero acepta como inevitable –al igual que sus colegas– que el “cabezón” vaya para Javier Bardem por su aplaudido trabajo en 'El buen patrón', título llamado a ser el gran ganador de la noche salvo sorpresa mayúscula. Gutiérrez, que pasó el COVID en modo ómicron la pasada Navidad, lamenta que haya “mucho lío por el tema de la mascarilla para hacer nuestro trabajo. Ahora mismo voy a un ensayo de la versión teatral de ‘Los santos inocentes’ y es un coñazo. A ver cuándo se acaba esto”.

¿Estará en Valencia mañana en la gala de los “Goya”?

Sí, sí, me hace mucha ilusión por la película, por el director, Martín Cuenca. Disfrutar de nuestra fiesta y de estar en una terna como esta, es un regalo (Javier Bardem, Luis Tosar, Eduard Fernández).

Y con Bardem liderando todas las quinielas por 'El buen patrón'.

Es un trabajo incontestable. El resto de trabajos es muy bueno, pero el suyo destaca sobremanera. Y luego es alguien que trabaja muy poco en España, pero cuando lo hace coloca a la película en la órbita de los Oscar, y se ve por todo el mundo y hace mucho ruido. Y eso es muy bueno para nuestro cine. La nominación de Hollywood para él y Penélope Cruz es algo a tener muy en cuenta. No solo coloca al cine español fuera de nuestras fronteras, también nuestra cultura y nuestro país. El cine es marca España también. Aunque parezca rudo a ojos de parte del público, y que tiene que ver más bien con su ideología, es muy querido por la profesión.

¿Y qué tiene usted entre planos?

Estoy con la versión que te dije de 'Los santos inocentes', que estrenaremos en Valladolid en abril. Estoy con un capítulo de la serie sobre 'Historias para no dormir' que ha lanzado Amazon sobre la idea original de Chicho Ibáñez Serrador. Y sigo con la obra 'Principiantes', con la que ya estuve de gira por Asturias y que cerraremos en marzo en Bogotá. No me aburro.

¿Y de cine?

Tengo pendientes tres películas para estrenar.

Nada menos.

Pues sí. 'Modelo 77', la de Alberto Rodríguez, sobre los presos de la Transición en la cárcel Modelo, que llegará en septiembre coincidiendo con Donosti. Luego, el primer original de Amazon España, 'Mañana es hoy', una comedia con Carmen Machi que dirige Nacho García Velilla sobre una familia de 1991 que viaja al futuro. Y un thriller de un director uruguayo, Gustavo Hernández, 'Lobo feroz', un remake de una película israelí de 2014.

¿Y para rodar?

En verano. Será una road movie con Pau Durán, el director de 'Formentera lady', muy buen guion. Una comedia que se puede emparentar con el neorrealismo, muy de esos personajes perdedores escapando de sí mismos. Tengo muchas ganas de hincarle el diente.

Pues nada, a pasarlo muy bien el sábado...

(Risas) Eso es lo mejor que me puedes desear.

Hombre, siempre queda algún resquicio para la sorpresa...

Pues mira, creo que la sorpresa puede estar en las actrices este año más que en nosotros. Aunque no lo tiene fácil, yo apostaría por Petra Martínez (competirá a sus 77 años por su interpretación protagonista en 'La vida era eso'). Si no lo gana Blanca (Portillo, por 'Maixabel'), puede ser ella. Es un pálpito que tengo. Pero vamos, que lo de los actores está bastante claro.