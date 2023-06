El grupo vigués por fin actúa en Vialia con sus temas de rock and roll en un concierto en el que estrenarán su nuevo videoclip “The end of the sun”.

Hoy a las 20.30 horas.

Exposición “Tierra de hombres”

Muestra de imágenes en colaboración con los fotógrafos Marcos Martínez y Marcos Cenamor que enseña el trabajo realizado por la Fundación Tierra de Hombres en los proyectos de cooperación de ayuda a la infancia en países con población infantil en situación de riesgo.

Planta alta, en horario comercial.

Isla LeTriska

Espectáculo de nuevo circo con la estética y la línea humorística de los grandes payasos argentinos en una conexión directa con el público en un universo creativo, lleno de sorpresas.

Sábado 24 a las 17.30 horas.

Torneo nacional de catan

Celebración de la fase clasificatoria del Torneo de Catan organizado en colaboración con la empresa fabricante de juegos de mesa Devir en una actividad gratuita abierta a todos los interesados que solo deben tener más de diez años para poder participar e inscribirse en la página oficial de Devir, en el área de agenda. La fase final será el 8 de julio en Madrid.

Domingo 25, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Welcome Summer Dance

Festival de escuelas de baile con actuaciones de niños y jóvenes de la ciudad.

Domingo 25 a las 18.00 horas.

Taller infantil

Celebración del fin de curso con fiesta a cargo de Ludiland.