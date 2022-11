Actos

Salida micológica en A Estrada.

La asociación Coto Manguelo celebra una nueva salida micológica, en esta ocasión por los montes de Orazo, A Estrada. El punto de encuentro será el teleclub de esta parroquia, y para anotarse es necesario contactar a los números 638482869 o 680964409, antes del día 17 de este mes. Desde la organización piden a los asistentes que lleven comida, si bien habrá cena degustación de setas, con gastos a repartir entre los comensales en función de lo consumido.

Sábado 19 de noviembre, a las 09.30 horas.

Magosto en Noceda.

La parroquia de Noceda, en Lalín, no deja pasar el otoño sin celebrar el tradicional magosto. Será en el campo de la fiesta y contarán con una cena popular, en la que a parte de castañas también habrá empanada, panceta, chorizos, pan, vino y café. El precio para socios será de 12 euros, mientras que para no socios se quedará en 16. Los niños socios gozarán de menú gratuito, y para los no socios se pedirán 5 euros. Las entradas pueden retirarse en Casa Vales y Parrillada Airiños, con fecha límite hasta el 16 de noviembre. Además, contarán con la ambientación musical del Trío Manhattan.

Sábado 19 de noviembre, a las 21.30 horas.

Magosto cultural en Cortegada.

La parroquia lalinense de Cortegada organiza un magosto cultural con cena popular y la actuación musical del Ciclón. El menú constará de castañas, callos, carne ao caldeiro, postre, bebida y café, a un precio de 15 euros persona. Para anotarse, pueden hacerlo en la Panadería hasta el día 17 de noviembre.

Sábado 19 de noviembre, a las 22.00 horas.

Visita al IES García Barros.

El IES Manuel García Barros de A Estrada recibe esta semana la visita de dos centros, de Valencia y Mérida, a raíz de un proyecto realizado en este centro sobre la romanización.

Hoy, a las 12.30 horas.