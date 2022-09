El programa O camiño do sentidos, que tiene lugar en el marco del Xacobeo 21-22 tuvo ayer dos escenarios: Rodeiro y Doade. Por la mañana y bajo el epígrafe de Xente do camiño, la empresa Ab Origine Antropoloxía guió una ruta entre el camino de la Serra do Faro y San Xoán de Camba. Por la tarde, esta empresa y los participantes se desplazó al Museo Casa do Patrón, en la citada parroquia lalinense, para una sesión de cine. Hoy, Os Trasnos de Doade actúan a las 12.00 horas en Río.

Uxía Lambona e a Banda Molona fueron los encargados de poner música al último día del campamento lúdico-educativo de verano en Dozón. Los niños y niñas que participaron en este campamento tuvieron a su disposición un amplio programa con talleres, pero también con programación cultural, con los que aprendieron divirtiéndose. Ahora, todos calientan motores para empezar el curso cargados de energía y mucha motivación. Actividades Romería de Pena de Francia. El templo de una de las cumbres de Dozón inicia hoy sus festejos, con misas desde las 11.00 horas y sesión vermú con un dúo musical. Por la tarde actúa la charanga Km0, y la verbena corre a cargo de la orquesta Trébol. Las tradicionales pujas comienzan a las 18.00 horas. Mañana, las misas también comenzará a las 11.00 horas. Pachi Show ameniza tanto la sesión vermú como la tarde Hoy y mañana. La Virgen de la Saleta en Loimil. La parroquia estradense de Loimil celebrará sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen de la Saleta, durante los días 16, 17 y 18 de septiembre. La celebración se iniciará el viernes, día 16, con la procesión y la tirada de fuegos artificiales. El sábado habrá verbena a cargo de la Banda Cultural de Bandeira y la Banda Municipal de A Estrada. Por último, el domingo se celebrará una misa a las 13:00 horas y se subirá la figura de la Virgen a la iglesia parroquial Días 16, 17 y 18 de septiembre. Negreiros festeja el Pilar. La parroquia silledense honra hoy a la Virgen del Pilar con una misa rezada a las 9.30 horas y otra solemne, a las 12.45 y acompañada por Os Sin Son Ghaiteiros. La Banda de Música Municipal de Silleda ofrecerá un concierto y además, durante la verbena (de 21.00 a 1.00 horas de la madrugada) compartirá escenario con la Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira. Los fuegos de artificio corren a cargo de Pirotecnia Villanueva Hoy, durante todo el día.