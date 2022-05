Trío de tres ofrece su teatro musical en "+ritmo"

Trío de Tres presenta su espectáculo “+ritmo” que, bajo la dirección de Fran Rei, une música y gags cómicos con temas propios y versiones de temas populares.

Mañana, a las 17.30 horas.

Presentación de libro

Paula Garvi presenta su obra “Sempre contigo”, un cuento que trata de enseñar a los más pequeños de la casa el valor de la amistad y la importancia de cuidar los vínculos con las personas que queremos. Además, la exconcursante de Operación Triunfo Eva Carreras cantará la canción del cuento con un coro infantil.

Hoy, a las 17.30 horas.

Mañana tendremos a partir de las 17.30 horas la presentación de un libro📖 muy especial de Paula Garvi, se trata de... Posted by Centro Comercial Vialia Estación de Vigo on Thursday, May 19, 2022

Baloncesto en directo

Retransmisión de la final de la Euroliga.

Mañana, a las 19.00 horas.

Fórmula 1

Retransmisión en directo del Gran Premio de España de Fórmula 1 Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló.

Domingo, desde las 15.00 horas.

Dance vigo

Nueva cita con los grupos de baile con el espectáculo “Sesión disco”.

Domingo, a partir de las 17.30 horas.

Dr. Lola

La formación acerca hasta nuestros días temas de The Kinks como “Lola”, “You really got me” o “Sunny afternoon”, que forman parte de la conciencia colectiva y que convirtió a la formación en una de las más influyentes de los 60.

Jueves 26, a las 19.00 horas.

Conductores suicidas

La banda pontevedresa rinde tributo a Joaquín Sabina y su banda con un espectáculo que es un reflejo de los directos del artista en el que recorre todas las etapas de su carrera desde la época de Viceversa con un asombroso parecido de la voz y una cuidada interpretación instrumental.