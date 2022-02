¿Qué hacer en O Morrazo?

Actos

El Cineclub Bueu retoma su actividad con el filme Maixabel

El Cineclub Bueu retoma esta semana su actividad con la proyección de la película Maixabel, dirigida por Icíar Bollaín y protagonizada, entre otros, por Blanca Portillo y Luis Tosar. El filme narra la historia de Maixabel Lasa, cuyo marido fue asesinado en 200 por ETA y que recibe la petición de uno de los asesinos para hablar con ella. La película recibió un total de 14 nominaciones a los Premios Goya del año pasado. incluyendo las de mejor película, director y actor.

Viernes, 21 horas, Centro Social do Mar.

Carlos Blanco y Touriñán presentan “Somos criminais III”

Los actores y cómicos Carlos Blanco y Xosé Antonio Touriñán llevarán este fin de semana a Cangas su espectáculo “Somos criminais III”, continuación del “Somos criminais” que tanto éxito tuvo por los escenarios gallegos al convertirse en el show con más entradas vendidas. De forma humorística ambos tratarán de desgranar si los gallegos somos tan diferentes y si son ciertos los tópicos que circulan acerca de nosotros. La cita será el sábado en una doble sesión a las 20 y a las 23 horas.

Sábado, 20 y 23 horas, Auditorio de Cangas.

Juegos matemáticos esta semana en la ludoteca de Moaña

La programación de la ludoteca de Moaña se centrará esta semana en las matemáticas, de una forma lúdica pero a la búsqueda del razonamiento lógico en los más jóvenes. Para hoy están previstos juegos de mesa bajo el título “Dándolle ao coco”, mañana tocarán retos por tiempos, el jueves tangram y mesas de luz y el viernes las cantidades, con juegos con robot.

De hoy al viernes, de 16 a 20 horas, ludoteca de Moaña.

El colegio Eduardo Pondal organiza su primera Carrera Cívica

El colegio Eduardo Pondal de Cangas organiza mañana la primera edición de su Carrera Cívica, una prueba que se enmarca dentro de su proyecto multidisciplinar “Sen vandalismo” y que pretende concienciar socialmente acerca de este problema.. El punto de encuentro será la Praza das Pontes y la carrera discurrirá por el helipuerto, naves de Ojea, paseo marítimo de los Xardíns do Sinal, Capela do Hospital y vuelta por los Xardíns do Sinal, parte trasera del Concello y regreso a la Praza das Pontes.

Mañana, 11 horas, desde la Praza das Pontes de Cangas.

La muestra “Inchadiña branca vela”, en la Casa da Mocidade

La Casa da Mocidade de Moaña acoge la exposición “Inchadiña branca vela”, una muestra que consta de 28 fotografías que cuenta el ascenso por los ríos Ulla y Sar en embarcaciones tradicionales para llegar a Padrón y el posterior homenaje a Rosalía de Castro y a las gentes del mar que se hace a la llegada. Se trata de una actividad que realiza todos los años desde 2013 la Fundación Rosalía de Castro y la Asociación Cultural Dorna de Arousa.

Hasta el 26 de febrero, en la Casa da Mocidade de Moaña.