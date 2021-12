Un Belén Monumental con toques vigueses

El Belén Monumental sigue abierto hasta finalizar las vacaciones navideñas en la Casa das Artes. Integrado por más de 200 figuras creadas en los prestigiosos talleres de Olot, cuenta con un diseño que une los elementos y personajes tradicionales con escenografías locales. Así, los visitantes pueden encontrar el olivo, el mercado de O Berbés, la villa romana de Toralla, el puente romano de Castrelos o los ríos Lagares y Eifonso.

Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), hoy, de 11.00 a 19.00 horas y mañana, de 17.00 a 21.30 horas.

No Nadal... un conto!

Polo correo do vento ofrece “Periplo Atlántico” en As Travesas y Cova das Letras presenta “Son no berce” en el Concello en doble pase.

Mercado das Travesas, hoy a las 11.30 horas y vestíbulo Auditorio do Concello, a las 11.15 y 12.30 horas.

La Casa de la Abuela Anticuarium

Segundo y último día de la exposición de todo tipo de objetos antiguos, como cafeteras, planchas, libros, vinilos o cuadros.

La Casa de la Abuela (Zapateira, 8-Canido), hoy de 11.00 a 15.00 horas.

Parque infantil de Nadal

Para niños de 3 a 12 años, con zonas de construcción, plastic chef, realidad virtual, geomag world o pixel art.

Carpa en Teixugueiras (Navia), hoy de 11.30 a 14.00 y mañana, de 16.00 a 20.00 horas.

Nadal en familia no Calvario

Talleres de teatro, ritmo y movimiento, lenguaje corporal, caracterización, clown y circo junto a otras actividades.

Carpa en la calle Cronista José Espinosa (O Calvario), hoy, de 11.00 a 14.00 horas.

Cíes Market

Mercado navideño integrado por más de cien casetas con gastronomía, adornos y todo tipo de objetos navideños.

Praza de Compostela, hoy de 11.00 a 20.00 horas.

Ofeitoamán

Mercado navideño de artesanía con la participación de treinta puestos y exposiciones temporales de algunos de ellos.

Praza de Compostela, hoy de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 23.00 horas (cerrado mañana).

Belén costumbrista

La comunidad parroquial de San Martín de Coia invita a ver su belén costumbrista hasta que acaben las celebraciones navideñas.

Iglesia San Martín de Coia (Praza da Consolación, 9), hoy, de 18.00 a 20.00 horas; mañana, de 10.00 a 13.45 (respetando las misas de 11.00 y 12.30 horas).

Tony Delgado y el primo

Rumba y música flamenca.