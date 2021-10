Edificio Castelao

“Mulleres. Entre Renoir e Sorolla”. Esta exposición muestra la representación del universo femenino, tanto en sus formas más tradicionales como en los nuevos territorios que comienza paulatinamente a conquistar, en el cambio del siglo XIX al XX. Incluye obras de artistas como Renoir, Sorolla, Casas, Rusiñol o Nonell.

Abierta al público hasta el próximo día 17.

Pazo da Cultura

“El arte del cómic”. Esta exposición reúne más de 250 grandes obras de la pintura universal reinterpretadas por más 70 dibujantes y artistas contemporáneos del noveno arte. Entre ellas, figuran los trabajos de historietistas gallegos como Brais Rodríguez, Óscar Raña, Cynthia Alfonso, Jacobo Fernández Serrano, Fernando Llor, o Miguelanxo Prado. Por primera vez se exhibe el cómic completo de María Herreros dedicado a Georgia O’Keeffe, editado por el Museo Thyssen.

Abierta al público hasta el 11 de noviembre.

Sala VerSus

“Migraciones”. Es el título de la exposición que presenta el artista Peri Helio y que reúne dibujos realizados con tinta sobre papel.

Abierta al público hasta el próximo día 30. Hoy abrirá sus puertas de 11 a 14 horas.

Teatro Principal

“A lúa vai encuberta”. Incendiaria & A Quinta do Cuadrante presentan esta obra ganadora del II Certame Manuel María de Proxectos Teatrais.

El próximo día 14 a las 21 horas.

Edificio Castelao

Encontro sobre onomástica. O Museo de Pontevedra será escenario da nova edición da xornada sobre onomástica que celebra a Real Academia Galega coa colaboración da Deputación. Neste ano adicarase aos nomes dos lugares do Camiño de Santiago e contará coa participación de especialistas na topinimia do primeiro Itinerario Cultural Europeo, aproveitando a celebración do Ano Santo Compostelán.

O vindeiro día 16. As inscripcións poden realizarse ata o día 14 en publicacions@academia.gal.